Vijf maanden na gasontploffing in Oostende is nieuwe lunchbar Lizette & Lucien officieel geopend

Vrijdagnamiddag werd onder ruime belangstelling de nieuwe vestiging van de lunchbar Lizette & Lucien in de Oostendse Madridstraat geopend. Vijf maanden na de dramatische gasontploffing kunnen de bijzondere medewerkers van Duinhelm er opnieuw klanten ontvangen.

Vorige week was er al een proefservice in de nieuwe vestiging en die verliep goed. Vrijdag vond de officiële opening plaats en vanaf morgen zijn klanten welkom in de nieuwe lunchbar in de Madridstraat. Op 13 oktober werden de toen nog aparte lunchbars zwaar getroffen door de gasexplosie in de Christinastraat. Lucien moest worden afgebroken en ook Lizette liep enorm veel schade op.

Maar Oostende steunde massaal de vele hulpacties die op touw werden gezet om de lunchbars, uitgebaat door mensen met een beperking, een nieuw leven te geven. Vandaag is dat werkelijkheid geworden. De nieuwe zaak telt 50 plaatsen en is daarmee veel groter dan de twee vroegere bars samen. Elke dag, behalve zondag en maandag, zijn er zeven bijzondere medewerkers en vier begeleiders aan de slag. In totaal telt het team 30 mensen. Pasta’s staan niet meer op het menu en er is geen takeaway meer, maar in de namiddag kan je – in tegenstelling tot vroeger – wel nog in Lizette & Lucien terecht voor een drankje, taartje of dessert.

De opening werd bijgewoond door heel wat familieleden van de bijzondere medewerkers van Duinhelm en door zowat het voltallige schepencollege. Er werden heel wat cadeautjes uitgedeeld, waaronder een door de spelers gesigneerd shirt van basketbalclub BC Filou Oostende. De club organiseerde eerder ook een benefietavond voor Lizette & Lucien.