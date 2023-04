Vijf laureaten Bebloemingswedstrijd Poperinge-Reningelst bekend

In het CC Ghybe had de prijsuitreiking plaats van de Bebloemingswedstrijd Poperinge-Reningelst 2022. Na een lezing rond ‘Nieuwe inrichting van openbare groenzones en begraafplaatsen’ door Jurgen Yde, groenbeheerder van de stad Poperinge, en een dankwoord van CD&V-schepen en ondervoorzitter Kris Notebaert aan de deelnemers, werd overgegaan tot de prijsuitreiking.

“De Bebloemingswedstrijd 2022, georganiseerd door het Bebloemingscomité Poperinge-Reningelst was opnieuw een groot succes. 275 gezinnen hebben zich vrijwillig ingeschreven tot deelname. De wedstrijd werd georganiseerd voor vijf categorieën. Elke aanwezige deelnemer kreeg een compostbon.”

“In functie van de behaalde score werden eveneens waardebonnen verdeeld van 5 tot 12 euro, te besteden bij lokale handelaars. De laureaten per categorie ontvingen een speciale Popkado van 50 euro en werden bovendien letterlijk in de bloemetjes gezet”, zegt secretaris van het comité Ann Desagher.

Laureaat in de categorie ‘Voorgevelbebloeming’ werd Gabriël Hosten uit Poperinge. Eddy Thoré uit Reningelst werd laureaat bij de ‘Kleine voortuinen’. De eerste prijs in de categorie ‘Grote voortuin’ was voor Gilbert Laseure uit Poperinge. Laureaat in de categorie ‘Hoeve met uitbating’ ging naar De Rentmeesterhoeve in Reningelst. Roger Struye uit Poperinge tenslotte werd laureaat in de categorie ‘Bijvriendelijke tuin’.

Oproep nieuwe deelnemers

Het geheel werd afgesloten met een receptie. Het Bebloemingscomité Poperinge-Reningelst zet zich in om mensen aan te moedigen hun gevel te bebloemen of hun voortuin te verfraaien en organiseert jaarlijks een wedstrijd voor vijf categorieën: voorgevel, voorgevel met kleine voortuin, voorgevel met grote voortuin, hoeve met uitbating en bijvriendelijke tuin.

Inschrijven kan tot 20 juni 2023 bij de Omgevingsdienst, Veurnestraat 22 of door een mailtje te sturen naar bebloeming.poperinge@gmail.com.

“Deelnemers aan de vorige editie zijn automatisch opnieuw ingeschreven”, besloot secretaris Ann Desagher.

(AHP/foto MD)