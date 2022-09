Vijf jonge ooievaars uit Zwin bereiken Afrikaanse vasteland

Tien dagen nadat ooievaar Elisabeth de Straat van Gibraltar overstak, kwamen inmiddels ook alle andere jonge bezenderde ooievaars in Afrika aan. Alle jonge vogels die dit jaar een zender kregen van het Knokse Zwin, maakten dit jaar een succesvolle oversteek en dat is een primeur.

De vijf vogels uit het zenderproject van dit jaar vertrokken in de zomer vroeger dan gebruikelijk vanuit het Zwin richting het zuiden. Die vroege start was te wijten aan het aanhoudende zomerse weer omdat een ooievaar grotere afstanden kan vliegen onder deze omstandigheden. Door die betere condities bereikten ze sneller het uiterste zuiden van Spanje en van daaruit maakten ze de oversteek naar Marokko. Hoewel ze samen vanuit het Zwin vertrokken, viel de groep uit elkaar tijdens hun tocht door Frankrijk.

Zenderproject

Het Zwin Natuur Park zet sinds 2019 in op de bezendering van jonge ooievaars. De voorbije vier jaar werden zeventien ooievaarsjongen van een zender voorzien en daarvan zijn er momenteel nog negen in leven. Het project gebeurt in samenwerking met het KBIN (Koninlijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), dat ook onderzoek naar deze bedreigde diersoort voert. Het onderzoek toont aan welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en het geeft ook inzichten over de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen.

Je kan het volledig trekverhaal volgen via www.zwin.be/nl/operatie-ooievaar.