Vijf jonge mannen fietsen meer dan 1.000 kilometer voor goed doel

Op 9 juli vertrekken Charles Claerhout, Siel Defrancq, Alexander Hannosette, Bram Lesaffer en Emiel Opbrouck tijdens het evenement ‘In het wiel van het Ventiel’ in Kortrijk met de fiets naar Frankrijk. “Op 18 juli willen we er de Mont Ventoux oprijden voor Het Ventiel, een organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie.”

De vijf mannen, afkomstig uit de regio Kortrijk-Harelbeke, zijn al lang beste vrienden en kennen elkaar via de scouts van Harelbeke. Alexander Hannosette (24) werkt als business developper bij Parkwind, Bram Lesaffer (26) werkt als consultant voor Pfizer in Puurs, Emiel Opbrouck (24) geeft lichamelijke opvoeding in de Centrumschool in Harelbeke, de Noordschool in Hulste en de Centrumschool in Kuurne, Charles Claerhout (24) is consultant bij Deloitte en Siel Defrancq (24) doctoreert in Urban Studies in Boedapest.

“We wilden eens iets anders dan een luivakantie. Tijdens de coronaperiode zijn we allemaal beginnen fietsen en we amuseerden ons zodanig dat we besloten een fietsreis te organiseren”, vertelt Alexander. Het eerste idee was dat Charles, Alexander, Bram en Emiel naar Siel in Boedapest zouden fietsen. “Daarnaast wilden we een fundraising, een centenophaalactie zoals wij dat noemen, koppelen aan een goed doel. Na wat brainstormen kwamen we bij het Ventiel terecht, een organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie. Aangezien het Ventiel ontsprongen is uit een fietsevenement op de Mont Ventoux, leek dit ons de geschikte eindbestemming”, pikt Emiel in. De jonge mannen dopen hun tocht om naar Au Mont Ventiel.

Momenteel zijn de vijf vrienden zich volop aan het voorbereiden op hun tocht. “We proberen iedere week meer dan 150 kilometer te rijden, ook Siel traint op rollen in Boedapest. Hij is een doorzetter en ook bij hem zal dat wel lukken”, weet Bram.

“De eerste grote test was de 120 kilometer van Coureur Café, het jaarlijkse fietsweekend van scouts Harelbeke waar wel 2.000 deelnemers op afkomen. Het geeft vertrouwen voor onze negendaagse tocht”, aldus Charles. Van 9 tot en met 18 juli trekken de mannen met hun koersfiets richting Mont Ventoux. Drie vrienden gaan mee in een busje als volgwagen.

“We nemen tentjes mee om te overnachten en denken eraan om af en toe ook eens in een B&B de nacht door te brengen. Gemiddeld willen we zo’n 100 km per dag afleggen gedurende negen dagen. Een fysieke uitdaging, maar dat is precies wat we willen”, besluit Alexander. Nu worden vooral sponsors gezocht. De tocht kan online gevolgd worden en in filmpjes worden de sponsors vermeld.

Opbrouck en Iserbyt

“We kregen al een tenue van Het Ventiel, maar zijn ook bereid eens een tenue van een sponsor te dragen. We zorgen dan dat die te zien is op sociale media. We vragen ook aan particulieren om een bijdrage te doen per gereden kilometer of met een vast bedrag”, aldus het vijftal dat al kan rekenen op onder anderen Wim Opbrouck en Eli Iserbyt die een duwtje in de rug geven.

Je kan de mannen en de acties volgen of info over sponsoring verkrijgen via Facebook en Instagram ‘Au Mont Ventiel’. Sponsoren kan via BE48 7512 0749 1427 met vermelding ‘Gift au Mont Ventiel’. (Peter van Herzeele)