Vijf generaties met leeftijdsverschil van 98 jaar

Vijf generaties op een rij, het komt niet veel voor. De oudste is Imelda Hemeryck, 98 jaar, de jongste Viktor Vandaele, vier maanden oud. Een achterachterkleinkind met een leeftijdsverschil van 98 jaar.

Mémé Imelda Hemeryck is afkomstig van Kortemark, ze was getrouwd met André Pagie, die overleed in 2000. “Mémé heeft het langst in Lichtervelde gewoond”, vertelt haar dochter Marleen (72), getrouwd met Roger Vancompernolle, ook wel mé en pé genoemd door de achterkleinzonen.

“Imelda woonde in de Pastoor Denyslaan 40. Sinds een half jaar is ze verhuisd naar het woonzorgcentrum in Lichtervelde. Mémé is mentaal nog goed, en vraagt soms hoe het met de gastjes is.” Heidi Vancompernolle (51), de kleindochter van Imelda, woont ook in de Pastoor Denyslaan. “Nummer 50, dicht bij mémé dus. Ik ben dikwijls op bezoek geweest. Eigenlijk moet ik het nu ook weer meer doen.”

Nog een meisje

Heidi en haar man Ivan Vandenberghe hebben drie dochters, Melissa (30), Kimberly (27) en Cynthia (25). “Korneel (4) en Viktor (vier maanden) zijn onze eerste kleinkinderen,” vertelt een trotse oma tanties, “ik sprong letterlijk van mijn stoel toen Melissa vertelde dat ik oma zou worden. En volgend jaar trouwt mijn dochter Cynthia met Anakin Myny, weer een mooi moment.”

“Het is wel geen vijfgeslacht,” zegt Melissa, getrouwd met Steven Vandaele, “maar vijf generaties is toch ook wel bijzonder. “Ik heb al een paar keer gezegd tegen Melissa dat ze nog moeten gaan voor een dochtertje,” lacht Marleen, “dan krijgen we een vijfgeslacht.”

Mémé Imelda wordt in februari 99. “Ik vind het leuk dat ze nog beseft dat ze achterachterkleinkinderen heeft. Bijzonder is ook dat de grootmoeder van mijn echtgenoot Steven en mijn overgrootmoeder elkaar heel goed gekend hebben. Ze waren goede vriendinnen vroeger. Imelda heeft Steven gekend als baby, hij heeft zelfs nog op haar schoot gezeten.” (JW)