Vijf eeuwelingen in Ten Anker

In wzc Ten Anker in Nieuwpoort vierden ze onlangs twee bijzondere verjaardagen. Op 13 oktober werd Denise Berteloot gevierd met haar 101ste verjaardag, gevolgd door Gabriele Demuynck op 21 oktober, die ook de respectabele leeftijd van 101 jaar bereikte. Woonzorgcentrum Ten Anker is momenteel de thuisbasis van vijf dames die de leeftijd van 100 jaar en meer hebben bereikt.

Deze uitzonderlijke eeuwelingen zijn Denise Berteloot (geboren op 13 oktober 1922), Lucienne Willemart (geboren op 24 april 1923), Ida Cattrysse (geboren op 27 augustus 1921), Elisabeth Duflou (geboren op 20 februari 1921) en Gabriele Demuynck (geboren op 21 oktober 1922).

“Dit opvallende gezelschap van vijf honderdjarigen is een unicum en vestigt een record in wzc Ten Anker”, aldus Els Vermet, directeur van woonzorgcentrum Ten Anker.

“Het is door de gezonde zeelucht dat we zo oud geworden zijn”, zeggen de dames.