Vijf dames fietsen 150 km voor Think Pink

Ilse, Karen, Inge, Angelique, Roos en Catherine uit Harelbeke gaan de uitdaging aan om op zaterdag 18 juni 150 kilometer te fietsen voor Think Pink, een vereniging die strijdt tegen borstkanker.

Ilse, Karen, Inge, Angelique, Roos en Catherine hebben een goede reden om te fietsen voor het goede doel. Dat het Think Pink zou worden lag voor de hand.

“Omdat we allemaal mensen kennen die de strijd aangaan, overwonnen of verloren hebben tegen (borst)kanker, ligt Think Pink ons na aan het hart en willen we ook centjes inzamelen voor dit goede doel”, luidt het bij de dames die zich De Ladies noemen.

“We organiseerden een Sint-Bernarduskaarting en een enveloppenslag ‘altijd prijs’. Daarnaast kon je een gokje wagen op het gewicht van een Gandaham. Wie de juiste eindtijd van de rit kan schatten gaat met deze mooie prijs naar huis”, zegt fan van het eerste uur Evelyne Declerck, de waardin van praatkroeg K-Fee N’Yzer in Stasegem.

Coach Piet

De Ladies laten niets aan het toeval over om klaar te zijn voor de rit van 150 kilometer. “Mijn man Piet is een fervent wielrenner en is onze coach. Hij gaat regelmatig met ons enkele ritten fietsen en maakte een trainingsschema op. Hij zal ook de 150 kilometer meerijden voor het geval we pech hebben en een platte band rijden”, vertelt Roos.

Waar de rit naartoe gaat is momenteel nog niet geweten. “Piet stippelt een parcours uit waar we eerst tegen wind moeten rijden en daarna met de wind in de rug, dat zal vlotter rijden. Eerst het moeilijk gedeelte en dan het minder moeilijke.”

(PVH)