Vijf creatieve onderneemsters bundelen de krachten voor eerste lentebeurs ‘Atelier Cinq’

Op zaterdagnamiddag 22 maart kan je in ‘t Gildeke in Tielt snuisteren tussen duurzame kinder- en interieurspullen, keramiek en handgemaakte sieraden. Onder de noemer ‘Atelier Cinq’ bundelen vijf creatieve onderneemsters er voor het eerst de krachten.

De lentebeurs is een initiatief van Marie Ver Eecke, die met ‘Tenue by Marie’ al langer duurzame tweedehands kinderkledij verkoopt in Tielt. “In november 2024 organiseerde ik op eigen houtje een eerste stockverkoop in ‘t Gildeke. Dat leverde toen heel wat fijne reacties op en zo groeide het idee om dat opnieuw te doen, maar dan samen met enkele andere onderneemsters uit de regio, die ook allemaal een webshop hebben. Want door de krachten de bundelen, wordt het aanbod groter en zo zal de som ongetwijfeld groter zijn dan de delen.”

Samen heeft het vijftal een breed, maar complementair aanbod. Zo staat Conny Lambert uit Aarsele met ‘Cl Creatief’ garant voor handgemaakte keramiek met een artistieke touch, terwijl de Meulebeekse Sofie Braekevelt met ‘Earrings by Fie’ kleurrijke polymeer oorbellen toevoegt aan het aanbod. Naiké Costa uit Dentergem verzorgt met ‘Studio Char’ dan weer unieke interieurstukken, terwijl Nele Van Eeckhoutte uit Tielt met ‘Ienemienemutte’ duurzaam kinderspeelgoed verkoopt. (SV)