Vijf Brugse ‘duurzame helden’ krijgen een award

In het kader van de week van de Week van de Duurzame Gemeente werden in het stadhuis vijf ‘Duurzame Helden’ in de kijker gezet. Deze helden zijn burgers, bedrijven of verenigingen die zich dagelijks inzetten voor duurzame ontwikkeling, en meer bepaald binnen het principe ‘laat niemand achter’.

Net zoals heel wat andere steden en gemeenten in de wereld laat Stad Brugge zich in haar beleid leiden door de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), in het Nederlands Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen genoemd. Het zijn de opvolgers van de Milleniumdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties in het jaar 2000.

De doelstellingen vormen een kompas om onder meer klimaatverandering, armoede en ongelijkheid tegen te gaan. “Ze vormen als het ware de leidraad van het beleidsprogramma van Stad Brugge. Maar successen op vlak van duurzame ontwikkeling kunnen enkel geboekt worden als iedereen zijn steentje daartoe bijdraagt. Niet enkel overheden, maar dus ook organisaties, bedrijven, scholen en burgers”, stelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Week van de Duurzame Gemeente

Tijdens de week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) worden enkele van die ‘Duurzame Helden’ in de kijker gezet. Dit jaar wordt gefocust op duurzame helden die bijdragen aan het basisprincipe ‘leave no one behind’, laat niemand achter dus. Een jury van experts en de Noord-Zuiddienst selecteerde vijf ‘helden’ die een Award ontvangen. De eerste bestaan eigenlijk uit een groep, met name de ‘Brugse apothekers’ en wel voor twee sociale projecten waar ze aan meewerkten: De babykaart waarbij via de apotheken gratis dozen melkpoeder worden aangeboden aan ouders met een beperkt inkomen. En daarnaast is er de ‘Gele Doos’; een doos met medische info die in de koelkast wordt bewaard om hulpverleners bij interventies te helpen de juiste, dringende zorg te geven. De apothekers worden vanaf september de verdelers van deze gele dozen.

Een tweede award gaat naar het bedrijf Verimpex, gespecialiseerd in de productie van vloermatten, dat al jarenlang inzet op groene energie in de bedrijfsvoering en zich vooral laat opmerken door bij de productie van inkommatten uitsluitend gebruik te maken van gerecycleerd rubber, afkomstig van vliegtuigbanden. De derde award ging naar de vzw Sock, een onthaalhuis voor vluchtelingen van de parochie Christus Koning en de Werkgroep Solidariteit. De werking werd in 1980 opgericht door priester-arbeider Jef Devisscher, die toen de eerste Vietnamese bootvluchtelingen opving bij hem thuis. Jef Devisscher en het team dat hem is opgevolgd, nu hij het op zijn gezegende leeftijd wat rustiger aandoet, krijgen niet alleen een award maar ook de Vredesprijs van het Overlegplatform Vrede.

Milieu

En dan is er ook nog een award voor de vzw Cosh!, een online zoekplatform dat consumenten begeleidt in hun zoektocht naar duurzame, ethische kledij. Bij Cosh! vinden shoppers een helder overzicht van de duurzaamheidskenmerken van kledingmerken.

MOOV tenslotte, een organisatie die onder meer via film de diversiteit in de wereld wil tonen, krijgt een award voor de manier waarop ze zich bewust is van de impact van haar activiteiten op de maatschappij en het milieu. Duurzaamheid staat centraal in hun kerntaken en bedrijfsvoering en wordt ook uitgedragen in al hun projecten.”