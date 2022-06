Vijf bezoekerscentra aan zee pakken uit met Kustsafari: “Dankzij de coronabeperkingen hebben mensen de natuur herontdekt”

Vijf bezoekerscentra aan de kust stellen deze zomer hun ‘Big Five’ voor. De hele zomervakantie. Tot 1 september kan iedereen deelnemen aan een echte Kustsafari om de vijf bijzondere kustplanten en dieren, die elk centrum heeft geselecteerd, te komen ontdekken. In totaal gaat het om 25 koestersoorten die leven in de omgeving van het bezoekerscentrum. Dit initiatief is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, het autonoom provinciebedrijf Westtoer en de bezoekerscentra Duinpanne (De Panne), Het Duinenhuis (Koksijde), Atlantikwall Raversyde (Oostende), Uitkerkse Polder (Blankenberge) en het Zwin Natuur Park (Knokke-Heist).

Woensdagmiddag stelden gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, bevoegd voor milieu, natuur en landschap, en Koksijdse schepen Guido Decorte het initiatief voor op de thuisbasis van Günther Vanbleu, garnaalvisser te paard in Oostduinkerke. “Met het project Kustsafari is het de bedoeling dat de provinciale bezoekerscentra elkaar versterken door een goede samenwerking en dat de medewerkers elkaar beter leren kennen”, legt Guido Decorte uit. “Eigenlijk ligt corona mee aan de basis van dit initiatief en heeft dat boosaardige virus toch een positief kantje. Door alle beperkingen hebben de mensen onze natuur herontdekt. Daarom heb ik aan de provinciemedewerkers gevraagd om daarop in te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat Kustsafari een schot in de roos is!”

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe treedt schepen Decorte bij: “Dit concept zal zeker aanslaan! Het maatschappelijk besef rond ontwikkeling en behoud van de biodiversiteit is nooit groter geweest. De Kustsafari’s zijn zodanig uitgebouwd dat de deelnemers op een lichtvoetige manier spelenderwijs aandacht voor natuurbeheer en bescherming van de habitat krijgen. Zo zal het draagvlak groeien. Naast de wetenschappelijke onderbouwing zetten we in op het overdragen van kennis op een toegankelijke en eenvoudige manier. Naast samenwerken met de provinciale bezoekerscentra willen we ook in zee gaan met diverse educatieve centra.”

Een eerste groep Kustsafarigangers was eerder met de fiets vertrokken vanuit Natuureducatief Centrum Duinenhuis in Koksijde. Ze kregen er van paardenvisser Günther een verhelderende uitleg en demonstratie over hoe hij zijn elfjarig Brabants trekpaard Martha optuigt om naar zee te trekken voor de garnalenvisserij.

Safarigevoel

Op een Kustsafari worden kustranger ingezet die deelnemers, met de fiets of te voet, naar verborgen natuurparels begeleiden om te speuren naar de vijf buitengewone dieren en planten in de omgeving van elk natuurbezoekerscentrum. Sommige soorten zijn zeldzaam en enkel te vinden in de lokale kustnatuur, andere staan symbool voor de lokale streekidentiteit. Kleine en grote beestjes, zilte planten en de gezonde zeelucht bezorgen de deelnemers een echt safarigevoel.

Een tocht van de Kustsafari duurt telkens twee tot drie uur en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf tien jaar. Sportieve kledij, zonnebescherming en een verrekijker zijn een aanrader, inclusief dorstlesser en versnapering voor onderweg. Voor safari’s die ’s avonds doorgaan, kan een zaklamp nuttig zijn. Inschrijven voor de Kustsafari is nodig, want de plaatsen zijn beperkt.

Wedstrijd

Aan de Kustsafari is ook een wedstrijd gekoppeld. Tot 5 september kan je mee speuren naar de vele koestersoorten en leuke en kan je lekkere prijzen winnen zoals een etentje met zeezicht, fotoboek of pocketgids over de zee. Deelnemen is gratis.