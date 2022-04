Vijf ANPR-camera’s controleren Oostendse Zeedijk

Er zijn vijf ANPR camera’s geplaatst op toegangswegen naar de Zeedijk. De camera’s registreren het verkeer op de Zeedijk. De pakkans voor wie geen vergunning heeft en toch op de Zeedijk rijdt, verhoogt aanzienlijk.

Vanaf 2 mei zal het wel mogelijk zijn om online een doorgangsvergunning aan te vragen. Recent werden vijf ANPR-camera’s geplaatst op de Zeedijk om de voetgangerszone beter te kunnen controleren. De installatie komt er na een samenwerking tussen Lokale Politie Oostende en de stadsdiensten. Het beheer van het toezicht op vergunningen ligt bij de stad.

“Al te vaak zorgt gemotoriseerd verkeer op de Zeedijk voor gevaarlijke verkeerssituaties. Als stad willen we hier paal en perk aan stellen. Daarom werden er vijf vaste camera’s geïnstalleerd op de toegangswegen tot de Zeedijk”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Vijf plaatsen

De vijf vaste ANPR-camera’s werden geïnstalleerd op de Oosthelling, de Zeedijk in Mariakerke, de Japanse Tuin, de Koning Boudewijnpromenade en de 17-Oktoberstraat. Met de installatie van deze vijf vaste ANPR-camera’s kan de stad het verkeer op de Zeedijk nog beter opvolgen. Alle geregistreerde nummerplaten worden vergeleken met een databank. Voertuigen die een vergunning hebben om op deze plaats te rijden, laat het systeem ongemoeid. Andere weggebruikers die zonder toestemming voorbij rijden, zullen een boete krijgen. De pakkans verhoogt dus aanzienlijk.

De camera’s kunnen ook ingezet worden voor het opsporen van niet-verzekerde of gestolen voertuigen, opsporingsonderzoeken in het kader van drugs, woninginbraken… Tijdens de venstertijden – van 6.00 tot 10.30 uur – is laden en lossen uiteraard toegelaten.

Online doorgangsvergunning aanvragen

Stad Oostende zet verder in op digitalisering. Vanaf 2 mei 2022 zal het mogelijk zijn om online een doorgangsvergunning aan te vragen. Ook personen die nu al over een vergunning voor de Zeedijk beschikken, zullen een nieuwe aanvraag moeten doen. De huidige vergunningen blijven voorlopig nog steeds geldig maar je vraagt best zo snel mogelijk (vanaf 2 mei) digitaal een nieuwe doorgangsvergunning aan.

Ook het reglement wordt aan de nieuwe situatie met ANPR-camera’s aangepast. Het vernieuwde reglement legt de modaliteiten vast en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 april 2022.