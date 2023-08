Vijf anciens Vierdaagse van de IJzer wandelen 6.600 km in halve eeuw

Vanuit alle hoeken van het land komen vijf kranige mannen al een halve eeuw lang wandelen in de Westhoek tijdens de jaarlijkse Vierdaagse van de IJzer, waardoor een speciale vriendschap ontstond. Op de vijftigste jubileumeditie kregen ze een emotioneel eerbetoon.

“Ja, dit is emotioneel.” Hugo Bonnyns (82) uit Aarschot had het vrijdagnamiddag zichtbaar moeilijk nadat hij aan de Menenpoort een krans mocht neerleggen met vier andere anciens van de Vierdaagse van de IJzer.

Handjes

En dan moest het échte eerbetoon nog volgen: de vijf wandelden hun laatste meters van de vijftigste editie vanonder de Menenpoort, die in de stellingen staat voor restauratiewerken, richting de Ieperse Grote Markt, onder spontaan applaus, aanmoedigingen, handjes en knuffels.

Op de Grote Markt kregen ze een trofee overhandigd en volgde een staande ovatie van tientallen wandelaars, toeschouwers en hoogwaardigheidsbekleders.

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Dames en heren, deze vijf wandelaars legden in de voorbije vijftig edities samen minstens 6.600 kilometer af. Geef ze een overdonderend applaus”, riep de spreker doorheen de geluidsversterkers rond de markt.

“Het is een hele grote eer”, vindt Hugo. “Ik ben fier. Of ik nog kan wandelen? Het gaat nog.”

“We wandelen niet samen, want we hebben een andere pas”, zegt Ivan Halsberghe (72) uit Lievegem. “Tijdens de Vierdaagse zien we mekaar wel regelmatig en doorheen de voorbije vijftig jaar zijn we vrienden geworden.”

Schoonheid

Jean-Pierre Dezeure (69) uit Zeebrugge is de enige van het vijftal, die opgroeide in de streek van de Vierdaagse. “Ik ben afkomstig van Steenkerke, een deelgemeente van Veurne. Ik ben een kind van de Westhoek. Mijn motivatie om deel te nemen was in de eerste plaats om de streek beter te leren kennen, met alle geneugten van dien.”

“Na een halve eeuw ken ik de regio zeer goed en toch ben ik nog altijd verwonderd over de schoonheid ervan. Vroeger was ik omgevingsblind, waardoor ik nog steeds nieuwe mooie dingen ontdek.”

Inschrijvingen

“We blijven er eentje met een keer bijdoen, als het God belieft”, aldus Etienne Scherpereel (83) uit Oostende. “Deze jubileumeditie ervaarde ik als een warme, droge, natte en hele hete… zeer wisselvallig dus, maar met uiterst veel volk.”

“Ik heb eigenlijk moeite met wandelen”, verrast Michel Drygalski (80) uit Charleroi. “Daarom loop ik de Vierdaagse. Ik ben een marathonloper. Deze huldigingen zijn een aangename verrassing.”

De vijftigste Vierdaagse had 10.980 individuele inschrijvingen, de tweede beste editie ooit na het herdenkingsjaar 2014. (TP)