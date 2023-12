Viertal van cvo Miras Ieper organiseert actie voor De Warmste Week

Op zaterdag 23 december staat een groepje van vier personen van volwassenonderwijs cvo Miras Ieper op de parking van Eurospar aan de Meenseweg in Ieper. Zij verkopen zelfgemaakte cupcakes en warme chocolademelk ten voordele van De Lovie in Poperinge.

Barbara Schmitt en Melanie Vanoverschelde volgen ICT en administratie aan cvo Miras, Vanessa Delrue wil er haar diploma secundair onderwijs halen en Renzy Planchon wil computeroperator worden. “Als ik mijn diploma haal, wil ik een job in de administratie zoeken en op een of andere manier mensen helpen”, vertelt Vanessa. Melanie gaat voor pastoraal medewerker en Renzy ambieert een taak in de computerwereld. “De school gaf ons de opdracht om vanuit de module organisatie en samenwerking een actie te organiseren”, vertelt Barbara.

“Wij kozen ervoor om in het kader van De Warmste Week cupcakes en warme chocomelk te verkopen en de opbrengst te schenken aan De Lovie in Poperinge. In deze tijd van het jaar willen wij graag een lichtpuntje brengen in het leven van hen die het minder hebben. Daarom hebben wij besloten om de handen ineen te slaan en een actie op te zetten voor De Warmste Week. Wij moeten zeker de directie van Eurospar Ieper bedanken die ons een hele dag lang, van 6.30 tot 19 uur, toestemming geeft om ons tentje op hun parking op te slaan.”

Heel wat respons

“Gisteren hebben we een hele dag lang in de keuken gestaan om 500 cupcakes en heel wat chocomelk te bereiden”, aldus Vanessa en Melanie. “Het is de moeite geweest want de respons die we krijgen is groot. We staan hier tot vanavond tenzij alles eerder is uitverkocht. Onze actie staat alleszins in het teken van solidariteit en het verspreiden van warmte in de breedste zin van het woord. Nog voor we begonnen te verkopen kregen we al positieve reacties via berichten op onze aankondiging op Facebook. Ook hier vindt het merendeel van de klanten dit een fantastisch initiatief.”

Ieperling Geert Lahoutte is het initiatief zeer genegen. “Ik steun graag lokale zaken en houd van de gezelligheid die het dubbel zo leuk maakt. De Warmste Week is een fantastisch initiatief dat goede doelen ondersteunt en mensen samenbrengt in een sfeer van liefdadigheid en gemeenschapszin. Kleine acties kunnen een groot verschil maken voor zij die het nodig hebben.” (EG)