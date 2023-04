Viertal behaalt diploma gemachtigd opzichter

Marijn De Vos (37), Roger Haydon (87), Evi D’Havé (34) en Frédéric Depypere (44), allen uit Ooigem, mogen zich vanaf nu gediplomeerd opzichter noemen binnen de grenzen van Groot-Wielsbeke.

“Toen de gemeente een oproep lanceerde omdat er maar één opzichter was en deze ziek is, stelden er vier geïnteresseerden zich kandidaat”, vertelt Marijn, net als Evi en Frédéric (voorzitter) lid van de ouderraad van Vrije Basisschool Het Vlinderbos. “We willen ons steentje bijdragen aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd in Ooigem. Hopelijk werkt dit initiatief inspirerend en kan dit navolging krijgen in de scholen in Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke”, aldus Frédéric. (ELD)