Viering 125 jaar zending Zusters van De Jacht in Roeselare

In 1897 trokken Marie Louise De Meester en Germaine De Jonckheere van West-Vlaanderen naar Zuid-India om er te gaan zorgen voor wezen en jonge vrouwen. Op zaterdag 5 november werd voor hen een dankviering gehouden in de Sint-Michielskerk in Roeselare.

Een aantal projecten bestaat al decennia: onderwijs, gezondheidszorg, parochiewerk. Regelmatig werd en wordt gekeken naar de actuele noden, wordt er gereflecteerd over mogelijke antwoorden en werden en worden er initiatieven genomen. Anno 2022 zijn er nog altijd Zusters van De Jacht werkzaam op de Filipijnen, in Hong Kong, Taiwan, Mongolië, India, R. D. Congo, Kameroen, Burundi, Senegal, Italië, New York en Texas in de VS, Haïti, Dominica, Guatemala, Brazilië en België. Op vandaag zijn er zusters actief op plekken waar maar weinig hulpverleners komen, in moeilijk bereikbare gebieden zoals de onherbergzame omgeving van Kodaikanal in India, of het heel droge en moeilijk bereikbare Tri Riviè in Haïti. Ook zijn ze snel te vinden bij moeilijk te bereiken slachtoffers van overstromingen en aardbevingen.

In grensgebieden

De zusters zoeken grensgebieden op waar vluchtelingen stranden, zoals in Batouri in Kameroen, aan de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek. Daar staan ze in voor revalidatie van mensen met lichamelijke problemen en geestelijke kwetsuren en voor lager onderwijs. In Texas aan de grens met Mexico begeleiden ze migranten uit Midden- en Zuid-Amerika naar een integratie in de VS.

Vorming en training van jonge vrouwen

Ze hebben er een mooie gemeenschap opgebouwd. Eén zuster was ook enige tijd actief op Sicilië voor de opvang van vluchtelingen op de Middellandse Zee. Sinds het ontstaan van de congregatie hebben de zusters zich altijd ingezet voor vorming en training van jonge vrouwen. Nu zorgen ze nog altijd voor veel opleidingskansen voor vrouwen en mannen met minder kansen. Ze hebben tientallen scholen, alfabetiseringsprojecten voor volwassenen en praktijkopleidingen waar duizenden jongeren en volwassenen een diploma konden en kunnen behalen of een praktijkvorming volgen. Een nieuwe internationale gemeenschap met drie zusters start dit najaar in Mechelen. (LVC)