Vierdejaars SMIK komen na 20 jaar bijeen voor gezellige reünie

Twintig jaar nadat ze afscheid namen van het Sint-Martinusinstituut in Koekelare, hebben de vierdejaars van destijds een reünie gehouden. 18 oud-leerlingen tekenden present.

Het gezelschap kwam bijeen in Oud Gemeentehuis in Varsenare, waar ze genoten van een gezellige maaltijd en achteraf nog een feestje bouwden. Het was Eline Pollet die het initiatief nam om de 16-jarigen van toen bij elkaar te brengen.

Uiteindelijk kwamen 18 oud-leerlingen af op de uitnodiging: Barbara Vanhoirelbeke, Joachim Thieren, Tom Roels, Klaas Casteleyn, Bénédicte Vermeersch, Eline Pollet, Gwendoline Dierickx Visschers, Hannah Brabant, Astrid Gadeyne, Els Petyt, Bieke Becue, Lynne Vandousselaere, Charlotte Coolman, Thijs Naeyaert, Kelly Bryon, Ilse Casteleyn, Dries Dewulf en Tim Vansteelandt.