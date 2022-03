Vierde Zuienkerkse wandelroute zet Nieuwmunster in de kijker

Na ‘t Puderondje, de Van Maerlantroute en het Hazenpad, heeft Zuienkerke er nu ook een vierde wandelroute bij. De Bartholomeusroute is een bewegwijzerde wandeling van vijftien kilometer met als vertrek- en eindpunt deelgemeente Nieuwmunster.

’t Puderondje vertrekt vanuit Zuienkerke, de Van Maerlantroute start in Houtave dorp en het Hazenpad heeft Meetkerke als startpunt. Deelgemeente Nieuwmunster kon dus niet langer ontbreken: de nieuwe wandelroute kreeg de naam van de patroonheilige mee.

Uitstel door corona

“Het was duidelijk dat er na Zuienkerke, Houtave en Meetkerke werk moest gemaakt worden van een vierde route, zeg maar de ‘missing link’”, zegt schepen van Toerisme Jacques Demeyere.

De nieuwe Bartholomeusroute lag eigenlijk al twee jaar te wachten. “De folder was net klaar toen de coronapandemie in maart ‘20 plots alle publieke activiteiten aan banden legde. Twee jaar later is het eindelijk mogelijk om onze vierde wandelroute officieel voor te stellen. De bestuursleden van het VVV, met gepassioneerde wandelaars Romain Van Belle en Chantal Van Wulpen op kop, stippelden een mooi parcours uit langs autoluwe, trage wegen, met tal van mooie plekjes”, aldus Demeyere.

Het werd een netjes bewegwijzerde route van zo’n vijftien kilometer, met ook een ingekorte versie: in de wandeling van elf kilometer wordt het traject naar en door Houtave weggelaten.

Start- en eindpunt van de wandeling is het kerkplein van Nieuwmunster, onderweg word je getrakteerd op mooie vergezichten in de polders.

Toeristen

“Mooie vergezichten zijn er in onze vlakke poldergemeente in overvloed”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe. “De nieuwe wandelroute is een mooie aanvulling op het bestaande recreatieaanbod in onze gemeente. Voor onze inwoners, maar ook en vooral voor de vele dagjes- en verblijfstoeristen in onze regio, die de natuur in en rond Zuienkerke willen ontdekken. Want iedereen weet dat Zuienkerke uniek is om te wandelen en fietsen.”

De folders van de verschillende wandelroutes zijn te verkrijgen in het gemeentehuis.