Vierde pop-up ‘clothes for charity’: “Kwaliteit van beschikbare kledij staat onder druk”

De gratis pop-up ‘clothes for charity’ – gedragen door Kortrijkse serviceclubs en de stad Kortrijk – richt zich op mensen in Kortrijk die het financieel niet gemakkelijk hebben en in kansarmoede leven. “De afgelopen week was een overweldigend succes met indrukwekkende ontmoetingen. De pop-up gaat morgennamiddag voor een laatste keer open. Wat dan nog resteert, gaat naar reguliere initiatieven zoals SWOP&GO”, zegt één van de vier initiatiefnemers Maigret Hooijmaaijer-Jansen.

In 2021 hebben enkele serviceclubs waaronder Ladies Circle Kortrijk, Rotary, Lions, Ronde Tafel en de Marnixring bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, en de plotse vluchtelingenstroom naar Kortrijk, spontaan kleren ingezameld voor deze doelgroep. De actie sloot aan bij het gerenoveerd woonproject De Ruyschaert voor tijdelijke noodopvang in Marke.

“Dankzij de medewerking van velen en van enkele bedrijven zoals Bel&Bo, Van Marcke, Hercull en TIDES architects hebben we uiteindelijk driemaal een kleding pop-up kunnen organiseren en telkens circa 15.000 stuks kunnen schenken. We spraken ons netwerk aan om enkel kleding in goede staat te doneren. Het schenken zit hem in het geven, geef daarom enkel wat je ook zelf zou dragen”, vertelt Maigret.

“De schaduwzijde van dit succes is uiteraard de constatering dat er veel nood is aan kleding”

De Kortrijkse Bel&Bo heeft hen fantastisch ondersteund en schenkt telkens een hoeveelheid vanuit de stock, waarop de initiatiefnemers verder bouwden. “Deze hulp bleek steeds sterk de toon te zetten en gaf een enorm boost aan schenkingen van privépersonen. De pop-ups zijn een ongelooflijk succes. De schaduwzijde van dit succes is uiteraard de constatering dat er veel nood is aan kleding. Onze doelgroep evolueerde, in nauw contact met de stad Kortrijk en bestaande lokale initiatieven, van noodhulp aan Oekraïners naar acute hulp aan alle kansarme mensen in Kortrijk. We hebben ervaren dat we dankzij onze netwerken echt een steentje konden verleggen.”

“We ontvangen vooral het signaal dat de groep kansarmen minstens even groot blijft en dat het aantal kledingstukken in hun circuit onder druk staat”

In het najaar werden de initiatiefnemers van de verschillende serviceclubs door veel mensen spontaan gecontacteerd of ze weer een kleding pop-up zouden organiseren. “Enerzijds door mensen in onze dichte kring die graag kledij willen geven, juist omdat ze ons persoonlijk kennen, anderzijds door Kortrijkse contactpersonen en organisaties die werken rond kansarmoede waaronder SWOP&GO, de Deelfabriek, Voedselbank en maatschappelijk werkers bij de stad Kortrijk. Van hen ontvangen we vooral het signaal dat de groep kansarmen minstens even groot blijft en dat het aantal kledingstukken in hun circuit onder druk staat. Vooral het aantal is te nipt en de beschikbare hoeveelheid circuleert erg veel waardoor de kwaliteit onder druk staat. Onze pop-up biedt hen extra ‘zuurstof’ omdat er via de shoppers meer kleding in circulatie komt en omdat we het restant na afloop schenken aan de vermelde organisaties, waar op basis van ruil de kleding haar weg vindt”, legt Maigret uit. “We zijn als het ware een beetje ‘katalysator’ ook omdat we het bestaan van andere projecten ook bekend maken bij schenkers.”

“We hebben in de voorbije pop-ups geconstateerd dat – zeer schoorvoetend binnenkomend – ook een groep jongeren kwam. Het is niet evident om hen te bereiken”

Er wordt uitdrukkelijk gekozen voor een pop-up concept zonder geldstromen. “We komen en gaan, bovenal gebaseerd op concrete nood en hulpvraag vanuit ‘het circuit’. Verspreid over verschillende dagen verwelkomen we mensen enkel op uitnodiging. Zo is er geen overrompeling en geen overlast voor omwonenden. Alles verloopt zeer gecontroleerd en rustig.”

De pop-up ‘clothes for charity’ wil naar de toekomst toe nog meer met kansarme mensen in Kortrijk in contact staan via de brugfiguren van de stad Kortrijk en nog strenger toezien op de kwaliteit van hun aanbod. “We willen vooral ook een persoonlijke touch in het shoppen leggen waarbij we respect voor kleding en het contact heel bewust uitdragen. We hebben in de voorbije pop-ups geconstateerd dat – zeer schoorvoetend binnenkomend – ook een groep jongeren kwam. Het is niet evident om hen te bereiken, maar ook hun situatie binnen de omstandigheden van de kansarme doelgroep is op momenten erg schrijnend. We doen daarom een extra inspanning om ook voor hen hedendaagse kleding aan te bieden.”