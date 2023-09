Vierde colloquium Cyriel Verschaeve huldigt Romain Vanlandschoot in de Kwelle in Alveringem

Zijn naam was nooit ver weg en het comité legde een krans neer op zijn graf, maar toch was Cyriel Verschaeve niet de centrale figuur op 10 september in de Kwelle in Alveringem. Het gebeuren was een hulde aan auteur Romain Vanlandschoot die dit jaar 90 werd. “Romain heeft ons gered”, zegt burgemeester Liefooghe.

Het was in 2004 dat de vzw Jozef Lootensfonds met voorzitter Romain Vanlandschoot en vzw Kapelaan Verschaeve met voorzitter Frank Godderis tot één vzw versmolten. Het Jozef Lootensfonds zorgde sinds 1960 voor de bewaring van het omvangrijke Verschaeve-archief, maar in 2004 oordeelde men dat het nutteloos was dat twee verschillende organisaties dezelfde werking hadden. Van dan af aan lag de focus op Alveringem.

“Ik heb van wijlen Frank Godderis onmiddellijk de volledige vrijheid gekregen om grondig te werken rond Cyriel Verschaeve”, zegt Romain Vanlandschoot. “Dat was ook een absolute voorwaarde voor mij. Verschaeve was een enigmatisch figuur, tegensprekelijk ook. Voor zijn biografie had ik niets anders te doen dan de waarheid te zoeken! Ik kom graag naar Alveringem, ja. Voor de vriendschappelijke banden met de gemeente en meer bepaald met burgemeester Liefooghe, die onze colloquia genegen is.”

Verschil

“Romain heeft voor ons het verschil gemaakt”, zegt burgemeester Liefooghe. “Het was niet simpel voor onze kleine gemeente om Alveringem in de Groote Oorlog uit te werken, van de kapelanij Verschaeve een museum te maken en de geschiedenis correct weer te geven. Ik wil het woord ‘verering’ niet in de mond nemen, maar voorheen was de benadering van Verschaeve door de Alveringemse vzw toch vooral een bejubeling. Romain betrok het ADVN en haalde een provinciale subsidie naar Alveringem. Zijn eerbiedwaardige reputatie stond garant voor een correcte invulling.”

Ook gastspreker Matthias Storme, professor van de KU Leuven, sprak zijn waardering uit voor Romain. “Hij is de grootste levende kenner van de Vlaamse beweging in West-Vlaanderen, toch wat de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw betreft. Zijn biografie van Verschaeve uit 1998 is volledig en compleet.”

Van secretaris Koen Bultinck horen we dat deze vierde academische zitting geen eindpunt is. “In 2025 volgt een wetenschappelijk colloquium rond de tijdgenoten van Verschaeve en ook in 1927 komen we terug naar de Kwelle. Het zal dan namelijk 100 jaar geleden zijn dat Verschaeve de eerste steen legde van de IJzertoren in Kaaskerke. We belichten dan de moeilijke verhouding tussen Cyriel Verschaeve en de IJzerbedevaart.”