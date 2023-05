Vier West-Vlaamse vrienden nemen deel aan Budapest Rally met oude Volvo: “Een roadtrip vol uitdagingen”

Vier oud-leerlingen van de VMS in Roeselare wagen zich deze zomer aan het avontuur van hun leven. Charles Vermander (20) uit Koekelare, Lucas Deleu (20) en Jonas Vallaey (19) uit Moorslede en Mattijs Verhoyen (20) uit Roeselare nemen als ‘de Gatcrossers’ deel aan de Budapest Rally, een roadtrip vol uitdagingen. “Met een oude Volvo zonder airco.”

Na hun studies aan de Vrije Middelbare School in Roeselare verloren vrienden Charles Vermander, Lucas Deleu, Jonas Vallaey en Mattijs Verhoyen elkaar niet uit het oog. Jonas en Charles studeren momenteel samen autotechnologie aan Vives in Kortrijk. In november kochten ze een oldtimer Volvo 940 uit 1992.

“Om er aan te sleutelen”, zegt Jonas, “maar toen speelden we ook al met het idee om deel te nemen aan de Budapest Rally.” Met Mattijs en Lucas werden al snel twee vrienden gevonden die hetzelfde avontuur wilden aangaan. “Wij hebben misschien minder kennis van auto’s, maar zijn wel autoliefhebber”, zegt Mattijs.

De Gatcrossers

De Budapest Rally vindt dit jaar plaats van 15 tot 21 juli. Deelnemers rijden van Brussel naar Budapest en moeten zo’n 500 kilometer per dag afleggen. “Onderweg krijgen we verschillende ludieke opdrachten”, zegt Charles. “Daarmee sprokkel je punten. Het thema dit jaar is film. Door nu in de krant te staan krijgen we ook al extra punten.”

De deelname van de Gatcrossers blijft alvast niet onopgemerkt. De vrienden werden door de organisatie enkele weken geleden al verkozen tot Team van de Week. “Onze naam hebben we te danken aan onze ouders”, zegt Mattijs. “Zij vinden dat we in het verkeer vaak veel te dicht bij onze voorliggers rijden. Verder hoef je achter onze naam zeker niets te zoeken.” (lacht)

Geen airco

Ondertussen zijn Jonas en Charles volop aan het sleutelen aan de wagen. “Het wordt een uitdaging om met deze auto zo’n tocht af te leggen. Zo hebben we geen airco. Als het warm wordt deze zomer, zullen we puffen”, zegt Lucas.

Voor de auto is het alvast niet zijn eerste grote roadtrip. “De oude Volvo is een ervaren rot in dit soort evenementen”, zegt Lucas. “In 2017 nam de vorige eigenaar er meer deel aan de Carbage Run.”

Voor de vrienden is het nu aftellen naar de zomervakantie. “Vorig jaar gingen we op feestvakantie, maar we droomden van een roadtrip. Iets heel anders, maar we kijken er enorm naar uit.”

Voor hun deelname kunnen de Gatcrossers nog extra sponsoring gebruiken. Hun avonturen zijn te volgen op de Instagrampagina Gatcrossers_br_23.

(BF/foto SB)