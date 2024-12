Vier vriendinnen bakken wafeltjes voor De Warmste Week: “Zondag naar Brugge om opbrengst te overhandigen”

Enkele zakken met wafeltjes, hun fietsen en heel veel motivatie. Meer hadden vier pittige meiden uit Rekkem niet nodig om geld voor De Warmste Week in te zamelen. Van aan de schoolpoort tot aan de voordeur verkochten ze de lekkernijen, goed voor 772,45 euro. “Vooral het thema van eenzaamheid raakte hen enorm!”

Fier als een gieter deelt mama Fien Verschaeve enkele kiekjes van haar dochter op het internet. “Ze hebben het toch maar gedaan he”, lacht ze.” De mama van de 11-jarige Alice zag hoe haar dochter, samen met drie vriendinnen, Rekkem als warme gemeente wist te profileren.”

“Het is haar eigen initiatief geweest. Vooral het thema ‘eenzaamheid’ raakte haar enorm. Ze zag het soms op school, kindjes die eenzaam waren of werden gepest, en dat liet altijd een indruk achter. Vorig jaar ging ze ook naar het rusthuis om te vragen of er daar eventueel eenzame mensen waren. Op die manier kon ze tot drie keer toe een bezoek brengen aan een dame, die helaas later kwam te overlijden. Het was een flinke, mentale klap die ze te verwerken kreeg en ze had altijd al gezegd dat ze iets terug ging doen.”

En die actie? Dat werden wafeltjes. “Op school begon ze over haar project te praten met haar vriendinnen Juline, Lore en Yasmeen. In geen tijd hadden ze alles geregeld en gingen ze zelfs met de schooldirectie praten. Ze hadden dus besloten om wafeltjes te gaan verkopen op school. Samen met de mama’s van de dames in kwestie besloten we dat te beperken tot aan de schoolpoort tijdens de oudercontacten. We hebben er een beetje de rem moeten op zetten want deze meiden hadden ook nog proefwerken op school natuurlijk. Maar ze lieten zich niet kennen en trokken ook nog met de fiets de straat op. Een volledige zondag gingen ze zo van deur tot deur om wafeltjes te verkopen.”

En of de actie resultaat had! De 4 vriendinnen konden niet minder dan 772,45 euro verzamelen voor De Warmste Week. “We gaan nu zondag richting Brugge zodat de kinderen hun opbrengst zelf kunnen overhandigen. Ze worden er verwacht om 18 uur en gaan dan zo een echte, grote cheque in handen krijgen.”

