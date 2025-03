Vier studenten van Howest organiseren Brugge Classic in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen

Op zondag 6 april gaat de Ronde van Vlaanderen dit jaar van start in Brugge. Ter voorbereiding op de Ronde organiseren vier studenten van de opleiding Sport en Bewegen op zaterdag 22 maart de achtste editie van Brugge Classic.

Het gaat om Matteo Vandendiessche, Ruben Vervaeke, Arnaud Clinckemaille en Niels Vermoote. Ze kregen van hun school de uitdaging om een dergelijk evenement te organiseren, waarbij ze gequoteerd worden over de organisatie en het verloop van de dag.

Activiteiten

De start van de Brugge Classic is aan Campus Zowe in de Barrierestraat. Van daaruit bieden de jonge studenten drie activiteiten aan. “Er is een graveltoertocht van 60 kilometer waarbij deelnemers voor 60% door onverharde wegen moeten”, meldt Brugs schepen voor Sport Olivier Strubbe. “Daarnaast zijn er twee wegritten in peloton: één van 100 kilometer, aan een gemiddelde snelheid van 33 kilometer per uur. En één van 75 kilometer, met een gemiddelde snelheid van 29 kilometer per uur. De graveltoertocht start zowel om 8 uur als om 9 uur, en de wegritten om 9.30 en 10 uur.”

Voor de wegritten wordt er politiebegeleiding ingezet, evenals seingevers en volgwagens om alles veilig te laten verlopen. Verder rijdt er een bezemwagen mee, maar ook een ambulance voor medische hulp bij eventuele valpartijen. “De studenten hebben alles tot in de puntjes voorbereid. Nu hopen we enkel nog op mooi weer die zaterdag”, meent Olivier Strubbe.