Vier studenten overhandigen cheque aan Belgische paralympiërs

Vier studenten van sport business management organsieerden een sportieve quiz in De Vikingschool in Roeselare. Dit in het kader van hun opleiding. De opbrengst schenken ze nu aan het Belgisch paralympisch team. ‘Quiz & Fit’, een algemene sportquiz afgewisseld met actieve tussenrondes van New Sports, leverde een bedrag van 340,37 euro op voor het Belgisch paralympisch team. De vier studenten overhandigden een cheque aan Sam de Visser die een medestudent van hen is en die ambassadeur is van Quiz & Fit. Op de Paralympische Spelen in Parijs zette hij nog een sterke prestatie neer op de 400 meter vrije slag. De studenten zijn blij met het mooie bedrag. (RV/foto RV)