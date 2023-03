Vier studenten brengen met ‘Kaai-Cup’ concept van Container Cup naar Kortrijk

Op zondag 26 maart 2023 vindt in Kortrijk ‘ de Kaai-Cup’ plaats, georganiseerd door vier studenten in het kader van hun studierichting Sport & Bewegen aan Howest te Brugge.

Het evenement wordt op poten gezet door Roderick Vermoere (20), Leon Van Mol (21), Jente Vanhauwaert (19) en Nick Weyne (19). “Het leek ons een leuk idee om het concept van ‘De Container Cup’ uit te werken in een echte fitness. De Kaai in Kortrijk leek de ideale plaats om dit te realiseren”, klinkt het. “Het is de bedoeling om een competitief evenement te organiseren waarbij plezierbeleving centraal staat.”

Naar analogie met het bekende programma ‘De Container Cup’ op Play4 is het de bedoeling dat deelnemers in een zo scherp mogelijke tijd verschillende disciplines tot een goed einde brengen. “In de Kaai-Cup zijn er 5 disciplines: 1500 meter lopen, monkey bars, 3000 meter fietsen, benchpress en 1000 meter roeien”, aldus de studenten. “Bij het hangen en benchpressen worden de verdiende seconden van de totale tijd afgetrokken. De ingeschreven deelnemers zullen in drie verschillende categorieën worden opgedeeld: dames, heren boven de 23 jaar en heren onder de 23 jaar.”

Afwachten dus wie als sportiefste Kortrijkzaan uit de bus komt. Pedro Elias en Wesley Sonck zijn vast ook benieuwd…