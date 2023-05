Vier nieuwe teqballtafels ingehuldigd in Komense wijk

In de wijk Geuten in Komen werden afgelopen weekend vier nieuwe teqballtafels ingehuldigd. Het initiatief kwam er op vraag van de jongeren uit de buurt en werd bekostigd door middel van het burgerparticipatiebudget.

Teqball, een hippe sport met Hongaarse roots, baant zich gestaag een weg doorheen de Belgische sportwereld. Vanaf nu kunnen ook balvirtuosen zich in Komen-Waasten laten gelden op één van de vier nieuwe tafels die er werden geïnstalleerd.

Yaniss Allach, één van de jongeren die niet alleen in de wijk woont maar ook één van de drijvende krachten van het project is, is dan ook blij met de realisatie. “Het was schrijnend om te zien hoe het pleintje van de wijk er zo verloederd bij lag, in totaal ongebruik geraakt. Een schril contrast met de wil van de jongeren om vanachter hun computerscherm te komen, maar nergens naartoe kunnen. We dienden dan ook een voorstel in voor teqballtafels, een sport die lijkt op een kruising tussen voetbal en tafeltennis. Je moet de bal naar de andere kant krijgen en je mag daarvoor je volledige lichaam gebruiken, behalve de handen. We speelden al een soortgelijk iets via terrasomheiningen, maar toen een straathoekwerker ons vertelde over burgerparticipatie, dienden we een concreet voorstel in.”

Burgemeester Alice Leeuwerck was aanwezig tijdens de inhuldiging en verduidelijkte de waarde van dergelijke initiatieven. “Dit project werd in 2021 ingediend als één van de elf voorstellen. Het toont aan dat mensen ook samen kunnen komen in een poging hun buurt of wijk beter te maken. Ook dit jaar hebben we opnieuw een budget van niet minder dan 50.000 euro vrijgemaakt om opnieuw burgerprojecten tot uitvoering te brengen.”

De jongeren van de wijk Geuten zijn alvast opnieuw druk in de weer met een nieuw voorstel. Zo zouden ze graag de teqballtafels gaan uitbreiden met crossfit toestellen.