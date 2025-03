Vier nieuwe straatnamen goedgekeurd

Voortaan heeft Ieper een Malpertuusstraat, Boutonplein, Isaacplein en Lambinpad. De nieuwe straatnamen werden goedgekeurd op basis van het advies van de straatnamencommissie. “Deze nieuwe benamingen versterken de historische en culturele identiteit van onze stad”, zegt schepen Eva Ryde.

De Malpertuusstraat is de naam van een nieuwe straat van een woonontwikkeling ten noorden van de Dikkebusseweg. “Voor de verdere woonontwikkeling werd eerder al de naam Grimbeertstraat toegekend”, zegt schepen van Archief Eva Ryde (Team Ieper). “Door een wegafsluiting ontstaan er echter twee gescheiden delen, waardoor een aparte straatnaam voor het zuidelijke deel noodzakelijk werd geacht. Geïnspireerd door het epos Van den Vos Reu-ynaerde, waaraan de wijk haar naam ontleent, werd gekozen voor de naam Malpertuusstraat – een verwijzing naar de burcht van Reynaert de Vos.”

Met de naam Boutonplein voor het plein waar vroeger de kerk van de Brandhoek stond, geeft de straatnamencommissie erkenning aan weldoensters. “De Heilige Familiekerk stond op dit plein tot 2024”, zegt Eva Ryde. “De grond waarop het plein nu gelegen is, werd destijds ter beschikking gesteld door de ongehuwde zusters Maria, Emma, Christine en Madeleine Bouton. Op voorstel van heemkring Flambertus wordt deze historische bijdrage erkend met de naam.”

De naam Isaacplein is dan weer een eerbetoon aan de stichter van Voormezele. “In het centrum van Voormezele, aan de noordzijde van de Sint-Elooisweg bij de Abdijstraat, ligt een plein dat nog naamloos was. De straatnamencommissie stelt voor om dit plein te vernoemen naar ridder Isaac, de eerste heer van Voormezele en stichter van de kerk in 1068.”

Lambinpad is dan weer de nieuwe naam van het fiets- en voetpad tussen de Haiglaan en de Griettensstraat. “Deze benaming verwijst naar Jean-Jacques Lambin (1765-1841), een invloedrijke rederijke. De verbinding met de nabijgelegen Rederijkerswijk maakt deze naam bijzonder passend”, zegt Eva Ryde. “Deze nieuwe straatnamen zijn niet alleen praktisch, maar dragen ook bij aan de herkenbaarheid en het historisch bewustzijn binnen onze stad.”