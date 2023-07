Vier Meulebeekse vrienden rijden Budapest Rally

Op 17 juli start voor vier vrienden, Wout Mestdagh, Ward Crul, Daan Lambrecht en Tijs Steyaert het avontuur waar ze al maandenlang naar uitgekeken hebben. Dan nemen ze deel aan de Budapest Rally, de meest kleurrijke rally in Europa. Hun opdracht: in zeven dagen van Brussel naar Boedapest rijden langs welomschreven wegen en ondertussen opdrachten uitvoeren.

Wout, Ward, Daan en Tijs zijn vier onafscheidelijke vrienden. Ze liepen samen school, maakten deel uit van de Chiro in Meulebeke en zijn nu actief bij de gemeentelijke feestcommissie. “In de Chiro beleefden we heel wat avontuurlijke momenten”, opent Ward Crul.

“Nu de Chirotijd achter ons ligt, missen we enigszins het avontuur… tot het moment dat we in contact kwamen met het reglement van de Budapest Rally. Deze rally is een georganiseerde roadtrip die de deelnemende teams uitdaagt om met een zo tof mogelijke auto en in een opvallende outfit aan de start te komen. Er zijn zeven etappes die de mooiste wegen van Europa doorkruisen. Iedere avond kan er op een camping overnacht worden en daar kan je dan ook genieten van een ontbijt of van het avondeten.”

Locaties

“De etappes doen volgende locaties aan: de Vogezen, Zwitserland, de Dolomieten, Venetië, Plitvice, het Balatonmeer en tenslotte Boedapest. Onderweg kunnen er punten gescoord worden door mee te dingen aan de challenges die je aantreft en eveneens door het vinden van de checkpoints. De ultieme prijs is een jaar rijden met een icoon uit de eerste editie van de Budapest Rally, de toffe Dizzy Duck.”

“Het wordt niet alleen een avontuurlijke tocht, maar eveneens een zeer leerrijke”, pikt Daan Lambrecht in. “Ik vind het boeiend om met andere mensen, andere nationaliteiten, onze passie te delen. We hebben dus met ons vieren een Audi, bouwjaar 1999, gekocht, die Sven Diesel gedoopt en de look gegeven van een wagen uit The Fast and the Furious. Iedere morgen ontvangen we een roadbook waarin alles beschreven staat. Avonds komen we op een camping aan waar we onze tent kunnen opslaan, een maaltijd kunnen nuttigen en genieten van de unieke sfeer. Nu is het aftellen geblazen. We zijn er helemaal klaar voor!”