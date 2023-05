Vier Menenaars strijden met VZW De Steuners tegen onrecht: “We willen iets voor de gemeenschap terugdoen”

Het buikje rond eten, genieten van muziek en meteen ook een goed doel steunen. Het is de eenvoudige en meteen ook geniale insteek van VZW De Steuners. De nieuwe vereniging, het geesteskind van vier gedreven Menenaars, wil goede doelen een broodnodig hart onder de riem gaan steken. Deze zomer pakken ze uit met hun eerste benefietevenement.

‘Toen het slecht ging werden we geholpen, tijd om nu iets terug te doen voor de gemeenschap!’ Het is de slogan waarmee het viertal de strijd tegen onrecht probeert aan te gaan. Jordy Bensaoud (30), Angelique D’hooghe (29), Ismael Scheirens (28) en Gwendoline David (29) zijn de drijvende krachten achter VZW De Steuners en willen met hun organisatie vooral anderen vooruit helpen. “We kennen elkaar al lang en we weten dat enkelen onder ons een erg ruig verleden achter de rug hebben. Je kan met gemak zeggen dat we kennis hebben gemaakt met de minder mooie kant van de mensheid, vooral toen we aan de afgrond stonden. We weten dus als geen ander dat steun en hulp broodnodig is en die kregen we uit vaak erg onverwachte hoek. Ondertussen staat ons leven op de rails en beseffen we meer dan ooit dat heel wat organisaties, organisaties die cruciaal zijn in onze maatschappij, niet de steun krijgen die ze verdienen. Nu is het tijd om anderen te gaan helpen!”

Het wordt dus een totaalspektakel waarmee de aanwezigen drie dierenasielen mee helpen te steunen: Poezewoef, De Knuffelpootjes en Hoop voor Zwervertjes

De samaritanen besloten niet langs de zijlijn te blijven staan maar hielden hun eigen vzw boven de doopvont, een organisatie die andere verenigingen wil helpen. “Het idee is om jaarlijks één, maximaal twee benefieten te gaan organiseren waarbij we de opbrengst integraal aan het goede doel schenken. Misschien is het wel een druppel op een hete plaat, maar voor ons was het ondenkbaar om gewoon machteloos toe te kijken hoe verschillende vzw’s in de streek moeten spartelen om het hoofd boven het water te houden. Al snel kwamen we tot de conclusie dat we ons eerste evenement in het teken van de dierenasielen wilden zetten. In tegenstelling tot mensen, die vaak erg gemeen uit de hoek kunnen komen, is de liefde die je van dieren krijgt erg puur. Een hond, een kat, een hamster of zelfs een salamander? Ze zijn niet in staat te liegen of te bedriegen maar worden nog al te vaak als gewoon geschenk aangekocht. Daardoor is de rol van een dierenasiel zo belangrijk, een rol die niet altijd de steun krijgt die het verdient.”

Brenda Devos, verantwoordelijke van dierenasiel De Knuffelpootjes, is blij met de steun. ( © CL

spaghettifestijn

De vier weldoeners zullen dan ook op 18 augustus voor het eerst hun hart en dat van de aanwezigen laten spreken. “We organiseren een spaghettifestijn, waarbij iedereen kan eten à volonté”, lachen ze.

“We kozen voor spaghetti omdat zowat iedereen dat graag eet en ook omdat we het vers kunnen bereiden. Natuurlijk gaat het niet alleen om het eten, de avond wordt ook opgefleurd door zangers en zangeressen, een band en een dj. Het wordt dus een totaalspektakel waarmee de aanwezigen drie dierenasielen mee helpen te steunen. Poezewoef, De Knuffelpootjes en Hoop voor Zwervertjes zullen dan ook na afloop van het evenement een stevige cheque in ontvangst mogen nemen. We mikken nu op een 150 aanwezigen maar meer is natuurlijk altijd goed. Mocht dit een succes worden, dan herhalen we het volgend jaar opnieuw. Dan zullen we steun bieden aan organisaties die zich inzetten voor weeskinderen of kinderen met een leerbeperking”, klinkt het.

Broodnodige steun

Een nobel initiatief, maar hoe wordt het door de dierenasielen zelf ontvangen? “Iedere cent die we krijgen is er eentje die meer dan welkom is”, klinkt het bij Brenda Devos. Als verantwoordelijke voor het Rekkemse dierenasiel De Knuffelpootjes begrijpt ze goed dat steun broodnodig is. “Onze infrastructuur was al jarenlang toe aan een grondige renovatie maar we kunnen natuurlijk maar werken met de middelen die we hebben. Vooral nu is de toestroom van honden groot en dan moet het kittenseizoen nog losbarsten. Dankzij dergelijke initiatieven krijgen we dan ook de nodige ademruimte en middelen om ervoor te zorgen dat we ons no kill-beleid kunnen blijven handhaven.”

Meer informatie over de benefietactie of de werking, vind je op de Facebook-pagina van VZW De Steuners.