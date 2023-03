Vier meisjes willen perelaarprinses zijn

De vier meisjes die zullen strijden voor de titel van perelaarprinses zijn voorgesteld: Sarah Debaillie, Julie Prinsier, Nele Spinnewijn en Hannelore Dezwaerte. Op 22 april vindt de verkiezingsshow plaats en wordt beslist wie op 6 augustus als perelaarprinses aan de perenstoet 2.0 zal deelnemen.

Traditioneel nemen op de laatste wagen van de perenstoet, in een grote peer, de perelaarprinses en haar eredames plaats. Wie de prinses wordt en wie haar eredames, dat komen we te weten op zaterdag 22 april. Maar de kandidates hebben zich op 19 februari al voorgesteld in OC Heuvelhuis in Klerken. Eén kandidate kon er helaas niet bij zijn.

Andy Vandevivere, die op de verkiezingsavond de presentatie op zich neemt, liet hen nummers trekken. Die nummers staan voor de volgorde waarin ze op de grote avond zullen moeten opkomen. De kandidates zijn: Sarah Debaillie, Julie Prinsier, Nele Spinnewijn en Hannelore Dezwaerte.

Sarah is 16 jaar en gaat naar school in ‘t Saam campus Cardijn Diksmuide. Sarah ging in op de vraag of ze wou deelnemen aan de verkiezingen omdat ze het wel zag zitten en dat het weer eens wat nieuws is. Sarah houdt vooral van dansen. Sarah woont in de Smissestraat in Klerken.

Julie Prinsier is 15 jaar en ging ook in op de vraag om deel te nemen aan de verkiezing omdat het haar een leuke uitdaging leek. Julie gaat naar Sint-Rembert Torhout naar school, haar hobby is eveneens dansen. Julie woont in de Spinnerijstraat in Klerken.

Nele Spinnewijn is 15 jaar. Ze volgt les aan ‘t Saam campus Aloysius in Diksmuide. Zij neemt deel aan de verkiezingen omdat haar zussen zich kanidaat hadden gesteld voor de vorige editie, die door corona niet doorging. Nele houdt van hockey en viool spelen.

Kon er niet bij zijn: Hannelore Dezwaerte. Zij is 16 jaar, gaat naar het MMI Kortemark, en woont in Tabaksveld in Houthulst. Haar hobby’s zijn fitness, shoppen en muziek.

De verkiezing vindt op 22 april plaats in de grote zaal van De Vleugels in de Stokstraat in Klerken. De deuren zijn open om 19 uur, de show start om 20 uur. “De show bestaat uit een vragenronde, doe-opdrachten, de stem van het publiek, en nog heel wat meer”, zegt presentator Andy Vandevivere. Kaarten zijn te koop bij de kandidates en de bestuursleden van het perelaarcomité en via 0494 39 97 62. (ACK)