Vier jonge ondernemers organiseren Family Fair Winter in Oudenburg: “Een prima gezinsuitstap”

Zondag 18 december vindt in sporthal Ter Beke de tweede editie van Family Fair plaats. “Na onze eerste organisatie in mei, die een groot succes was, gaan we nu voor een winterfair”, legt Elke Vanbelle uit.

Zij was de stuwende kracht achter de eerste Family Fair en weet zich nu met Tine Ameloot, Pieter Gilliaert en Steven Dewulf sterk omringd door drie enthousiaste ondernemers. “Met elk op hun gebied een stevige inbreng”, prijst Elke zich gelukkig.

Family Fair Winter gaat voor een grotere organisatie dan deze van het voorjaar. “Daardoor wijken we uit naar de sporthal Ter Beke, waar we 60 tot 70 stands, allemaal West-Vlaamse, een plek kunnen geven”, legt Elke Vanbelle van Mademoiselke uit. “Dat we het nu groter kunnen aanpakken, is te danken aan het team. Met Tine Ameloot van Bazar Cezar – zij heeft een tweedehandszaak met duurzame kinderkledij en -speelgoed, Pieter Clicteur van Click My Brick die Legodozen verhuurt en Steven Dewulf, die met Icount zijn eigen boekhoudingskantoor heeft, kan Elke rekenen op heel wat know how.”

Familiefeest

Family Fair Winter wil niet alleen een platform bieden aan beginnende ondernemers, maar is ook een familiefeest met allemaal mensen die in bijberoep iets te bieden hebben of een startende winkel hebben. Naast de stands vinden er op zondag 18 december workshops plaats, voor zowel volwassenen als voor kinderen. “Een prima gezinsuitstap”, vindt het viertal.

“We zijn nog volop bezig met de voorbereidingen en vergaderen hiervoor om de twee weken. Onze website – www.familyfair.be is intussen klaar en ons circulatieplan voor het geval corona weer volop de kop opsteekt, is er”, aldus Elke, Tine, Pieter en Steven.

Netwerken

“We vinden het tof dat dit vandaag in Oudenburg mogelijk is. Op 18 november vindt trouwens het derde netwerkmoment van jonge ondernemers plaats in café Jerre. De twee vorige edities waren een succes en we hebben nieuwe jonge mensen leren kennen die met iets bezig zijn of van plan zijn een zaak op te starten”, besluit Elke Vanbelle. (LIN)

Family Fair Winter vindt op zondag 18 december van 10 uur tot 17 uur plaats in sporthal Ter Beke, Bekestraat. Meer info is te bekomen via familyfairvzw@gmail.com.