Vier jaar geleden stapte Beau (18) uit Zedelgem uit het leven, nu leeft hij met andere jongeren voort in kunstwerk

Een portret opgebouwd uit foto’s van bijna zeventig kinderen en jongeren die geen andere uitweg meer zagen dan een einde te maken aan hun leven: de Nederlandse kunstenares Inke Brugman doorbreekt met ‘Project In Memoriam’ het taboe rond zelfdoding. “Onze Beau leeft op die manier weer een klein beetje voort”, zegt Sofie Neels. Haar zoon was achttien toen hij vier jaar geleden uit het leven stapte.

‘Het was voor mij een enorme eer om te proberen recht te doen aan al die prachtige, jonge mensen die zo enorm gemist worden.’ Dat staat op de website van de kunstenares te lezen. Directe aanleiding voor haar project was de zelfmoord van Bregje, dochter van een van haar allerbeste vriendinnen. Een oproep aan ouders die een gelijkaardig drama hadden meegemaakt, leverde vele reacties op. Eén daarvan kwam van Sofie Neels uit Zedelgem.

“Ik had die oproep zien voorbijkomen in een lotgenotengroep en heb meteen een mooie portretfoto van onze Beau opgestuurd. Op die manier leeft hij weer een klein beetje voort, dacht ik, en de kunstenares had een nobel doel voor ogen: ze wil met het project aandacht vragen voor een meer toegankelijke hulpverlening en tegelijk ook het taboe doorbreken dat nog altijd op zelfdoding rust.”

Succes bij de meisjes

Op basis van de foto’s die ze toegestuurd kreeg, creëerde de Nederlandse kunstenares een nieuw portret, van een fictieve persoon. Nele was overdonderd toen ze het resultaat zag. “De kunstenares zei ‘raad eens’, maar ik herkende in één oogopslag Beaus mooie, volle onderlip. Hij had daar veel succes mee bij de meisjes”, glimlacht Sofie. “Behalve dat stukje onderlip, zag ik ook zijn oren erin terug. Geen idee hoe ze het klaargespeeld heeft, maar in een flits zag ik Beau helemáál toen ik het werk de eerste keer zag.”

het werk dat een Nederlandse kunstenares maakte op basis van foto’s van jongeren die uit het leven zijn gestapt. © Kurt

Beau stapte op 8 maart 2018 uit het leven. Signalen dat het niet goed ging, heeft Sofie naar eigen zeggen nooit gezien. “Het blijft gissen naar het waarom. Hij leek ons perfect gelukkig. De avond ervoor had hij nog liedjes uitgekozen voor de plechtige communie van zijn zus. Op die bewuste ochtend was hij misschien iets stiller dan gewoonlijk, maar ik heb daar toen niet echt bij stilgestaan. Iedereen heeft weleens een ochtendhumeur, niet?”

Voortleven in kleine dingen

“Hoe het nu met ons gaat? Op en af. Je leert ermee omgaan, een beetje zoals met een ziekte. Het ‘een plekje geven’, dat hoor ik niet graag. In mijn oren klinkt dat een beetje als: ‘t is voorbij, vergeet het nu maar. Ondertussen is het al vier jaar geleden, maar Beau blijft voor altijd onze zoon. Vorige week was het zijn verjaardag. We halen dan herinneringen aan hem op. Beau blijft voortleven in kleine dingen: onze oudste dochter gaf haar twee kindjes allebei Beau als tweede naam, en we doen elk jaar een actie ten voordele van de Zelfmoordlijn: Beau Forever. Ook hebben we nog altijd redelijk wat contact met Beaus vrienden. Op die manier vinden we allemaal wat steun en troost bij elkaar.”

Aangrijpende afscheidsbrief

Beau schreef ook een aangrijpende afscheidsbrief, die zijn ouders deelden op Facebook. “Daarin klonk precies door dat hij het gevoel had ons tot last te zijn – wat uiteraard niet het geval was. Beau was mijn maatje. Altijd de luidste aan tafel. Dat hoor je wel vaker, van ouders wier kind om het leven kwam door zelfdoding”, zegt Sofie. Wat Beau gedaan heeft, vindt ze dapper noch laf. “Of hij het goed stelt, hierboven? Dat weet ik niet. Het blijft moeilijk, je kind te moeten afgeven, en zeker op die manier.”

Het kunstwerk wordt dus voor het goede doel geveild. Die veiling eindigt op 1 maart 2023. Info:https://inkebrugman.nl/veiling/.





Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.