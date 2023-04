Vier grote winkels uit Veurne organiseerden samen een paaszoektocht

Tijdens de paasvakantie was er op de site van Dreamland langs de Vaartstraat in Veurne een paaszoektocht georganiseerd ism Colruyt, Bike Republic en Aveve die hun naaste buren zijn. In iedere winkel werden er twee paashazen opgesteld, vergezeld van een aantal kuikentjes, die de kinderen moesten tellen.

De kinderen kregen een deelnemingsformulier waarop ze het juiste aantal kuikentjes per paashaas konden noteren. In iedere winkel konden de kinderen hun formulier indienen, waarna ze een goodiebag kregen met diverse spulletjes en lekkers vanuit de vier deelnemende winkels. Onder de 150 deelnemers werd er één hoofdprijs uitgeloot: een grote ‘pluche’ paashaas met chocolade. De gelukkige winnaar werd de familie Soens uit Veurne met hun deelnemend kleinkind uit Roeselare. Volgende samenwerking waaraan de vier winkels zullen deelnemen is tijdens de dagen van ‘Leren fietsen’ op 10 en 13 mei. (José Tyteca)