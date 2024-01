De geboorte van Rémi Adyns op 30 december 2023 zorgde voor een mannelijk viergeslacht in de familie Adyns.

De kleine Rémi woont samen met zijn papa Christof (29) in het Oost-Vlaamse Berlare. Zijn trotse opa Stefaan (57) woont in Harelbeke en een al even fiere overgrootvader Jacques Adyns (87) woont in Rekkem.