Léonie Debuysere, geboren op 24 april, zorgt samen met grote zus Félice (3 jaar) voor een dubbel viergeslacht.

Hun mama Kimberly Deceuninck (26), die kleuterleidster is en met papa Jeroen Debuysere in de Waterstraat in Wervik woont, wordt geflankeerd door oma Brigitte Debeuf (55) uit Menen en overgrootmoeder Nelly Lenoir (78) uit Geluwe. (CB)