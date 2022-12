Irena Thermote (92) poseert trots met achterkleindochter Ella Labeeuw in de armen, reeds het derde viergeslacht voor Irma.

Ella werd geboren in AZ Groeninge op 11 september en is het dochtertje van Elisah Vandewalle (27) en de kleindochter van Caroline Bourgois (57). De vier dames wonen allen in Gullegem.

(SL)