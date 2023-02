Deze vier (jonge-)dames uit Lichtervelde vormen een viergeslacht: Georgette Vandekerckhove (86) uit de Tulpenlaan in Zedelgem, Marleen Verstraete (58) uit de Zwingelstraat in Aartrijke, Stephanie Dobbelaere (31) uit de Roeselarebaan in Lichtervelde, en de kleine Esmée Billiet (geboren op 13 januari 2023). (foto JS)