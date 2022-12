Vier generaties op een rij: Van Christiaan tot Leon

Op zondag 11 december werd de kleine Leon Sheffield gedoopt in de kerk van Esen. Bij deze gelegenheid konden we het mannelijk viergeslacht van de familie Sheffield op de foto zetten. Stamvader is de 68-jarige Christiaan Sheffield uit De Panne. De tweede generatie wordt gevormd door John Sheffield (49) uit Adinkerke. Kenzo Sheffield (23) vormt met zijn zoontje Leon (6 maanden) de derde en vierde generatie. Zij wonen in Diksmuide. (ACK/foto ACK)