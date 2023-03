Vier generaties op een rij: Van Arthur tot André

Arthur Van Renterghem (87) is laaiend enthousiast nu hij voor het eerst overgrootvader werd in mannelijke lijn. De voormalige optieker-juwelier, nu wonend in de Toekomstlaan, is alom geliefd en staat bekend als Tuurke. Zoon Geert (56) en zijn echtgenote Karin Storme, eigenaar-uitbater van de optiek in de Bruggestraat, zijn nu de fiere grootouders van André, geboren op 13 februari. De ouders van de pasgeborene, de vierde generatie dus, zijn Tibo Van Renterghem (28) en Fleur Schietgat van ook in dezelfde branche optiek Optibo aan de Goethalsplaats in Meulebeke. Met een klare kijk op de toekomst dus, gekeken door een roze bril. (RV/gf)