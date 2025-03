Een volledig Zedelgems klavertjevier in vrouwelijke lijn werd vereeuwigd: Jeannette David (95) uit de Groenestraat, Annie Van Steelant (60) uit de Sprinkelhoevestraat, Evelien Decloedt (31) uit de Leliestraat en Olivia van Loo.

Olivia is het tweelingzusje van Ralph van Loo. De baby’s werden geboren op Valentijn. Om het helemaal bijzonder te maken: Jeannette kreeg er op twee dagen liefst vier achterkleinkinderen bij, want in de familie werd nog een tweeling geboren op… 13 februari!