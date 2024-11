Met de geboorte van Médard op 5 oktober mocht de familie Brackx in Kortemark een viergeslacht verwelkomen.

Overgrootvader is Marcel Brackx, die 94 lentes jong is en tevens een trouwe lezer is van De Krant van West-Vlaanderen. Opa en dooppeter Ivan Brackx is 55 jaar en woont in Aartrijke. De kleine Médard woont bij papa Bert en mama Elien in Varsenare.