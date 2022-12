Met de komst van Liz Goeman (3 maanden) in het gezin van Giordi Goeman en Lotte Verschuere (27), woonachtig in Sint-Niklaas, is er een vrouwelijk viergeslacht in de familie.

De trotse grootmammie is Jacqueline Vandorpe (78), de al even fiere oma Els Beunens (53), beiden uit Deerlijk.

(DRD)