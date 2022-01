Vier Feniks-vrienden brengen met Stagent een nieuw biertje op de markt

De jarenlange vrienden Jan, Pieter, Pim en Tom creëerden samen met brouwerij De Feniks uit Gullegem het biertje Stagent. Leuk detail: de zelfgekweekte hop in het bier komt uit de moestuin van Pim. “Er zit in het bier ook een geheim ingrediënt dat zorgt voor een frisse smaak”, aldus de heren.

Op familiefeesten zijn Stasegemnaar Pim Roose (40) en zijn schoonbroer Pieter Van Daele (37) uit Evergem al enkele jaren aan het fantaseren over een biertje. Pim is leerkracht wiskunde, fysica en aardrijkskunde aan het Guldensporencollege Harelbeke. Pieter is salesman bij een rederij. Toen hun kameraden Tom en Jan erbij kwamen ging het wat sneller.

Grootste moestuin

Tom Goderis (38) uit Evergem is IT’er en Jan Mareels (41) uit Gent is ingenieur. “We wisten al snel wat we wilden: een bier met eigen gekweekte hop, dat niet te zwaar was, fraîcheur had en smaakvol moest zijn. Omdat ik de grootste moestuin heb mocht ik de hop leveren”, lacht Pim, die samen met de vrienden brouwerij De Feniks uit Gullegem contacteerde.

“Zelf brouwen, was niet aan de orde. We zijn altijd van het idee uitgegaan dat deze fantastische ambacht bij de specialisten moest blijven. Wij hadden wel bij aanvang een precies idee van wat het eindproduct moest worden. Het bepalen van de extra persoonlijke toets verliep bijna magisch: we zochten met behulp van verschillende kruiden in mijn tuin naar een subtiele toevoeging aan ons bier. Toen het uiteindelijke kruid gevonden werd waren we het er snel over eens. Bij de dosering was Pieter de magiër van dienst die ons bier de ‘magic touch’ gaf. Het ingrediënt is wel geheim.” (lacht)

Formules

De effectieve uitwerking van het idee is altijd in nauwe samenwerking met de brouwerij gebeurd. “Ik heb al verschillende keren het brouwproces kunnen meevolgen maar het blijft iets complex waar ik nog iedere keer iets van opsteek. De formules gaan over doseringen, tijden en kooktemperaturen: heel complex. De fysica die ik mag geven is simpeler” (lacht), vertelt Pim verder.

“Door zelf een bier op de markt te brengen en regelmatig met onze brouwer te spreken degusteren we wel anders dan vroeger. Maar we hebben absoluut niet de pretentie om onszelf ‘kenners’ te noemen.”

“We zijn alle vier vooral bierliefhebbers. We houden van de gezelligheid, een lekker gerechtje in combinatie met een bier, een gezellige babbel aan de toog. Een spel kan er ook nog bij en onder ons vier zijn er zelfs dansliefhebbers. Laat ons zeggen dat ook de randanimatie van het bier ons erg kan bekoren.”

De naam van het bier is Stagent, een samentrekking van Stasegem en Gent. Momenteel wordt er 2.000 à 3.000 liter per kwartaal verkocht. Het bier kan geproefd worden in enkele zaken in Gent, Harelbeke en Kortrijk.

Stagent is een biertje van 6,1 graden en zit in een fles van 33 centiliter. Als particulier betaal je 44 euro voor 24 flesjes.

Info:www.stagent.be