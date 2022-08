Vier extra verdiepingen voor De Waterdam, laagbouw gaat tegen de grond

Woonzorgcentrum De Waterdam van de groep Motena is begonnen aan een ware transformatie. Eind juni werden vier extra verdiepingen geopend in de Hoogbouw en eind dit jaar wordt de Laagbouw gesloopt en komt er een nieuw multifunctioneel gebouw in de plaats.

Boven de vernieuwde grootkeuken aan de Hoogbouw bouwde woonzorgcentrum De Waterdam in samenwerking met aannemer Verstraete vier verdiepingen met telkens negen kamers en een ruime badkamer. Deze kamers werden gebouwd om de bewoners van de Laagbouw een comfortabele stek te geven tijdens de sloop- en bouwwerken van het nieuwe complex op de plaats van de vroegere Laagbouw. “We wilden die bewoners niet verhuizen naar tijdelijke containerverblijven maar hen een mooie, nieuwe kamer aanbieden in Upkitchen, zoals we de vier afdelingen boven onze grootkeuken noemen”, vertelt Bart Wenes, schepen en voorzitter van Motena. “Wanneer de Laagbouw volledig afgewerkt is, is het mogelijk dat Upkitchen een andere bestemming krijgt. Upkitchen is zo ontworpen dat het geheel, met kleine ingrepen, kan omgevormd worden tot bijvoorbeeld zorgflats, mantelzorgflats of eventueel studio’s voor jongeren onder begeleiding. Maar het kan dat er ook kamers voor het woonzorgcentrum behouden blijven. Alles hangt af van de aanvragen voor onze woonzorgcentra in de komende jaren.”

Grote operatie

“De sloopwerken van de Laagbouw gebeuren nog dit jaar en in januari-februari 2023 willen we met de bouwwerken beginnen. De bedoeling is dat we eind 2024 klaar zijn met het nieuwe gebouw want op 1 januari 2025 moeten we weg zijn uit Ter Berken. De nieuwe eigenaar, scholengroep Sint-Michiel, begint er dan aan de bouw van een nieuw schoolgebouw voor Barnum en VISO. In de Laagbouw komen een dagcentrum voor personen met jongdementie, het Therapeutisch Zorgpunt N en kamers voor het woonzorgcentrum.”

“De verhuis van onze bewoners uit de Laagbouw was een grote operatie”, zegt Marian Claeys, directeur van wzc De Waterdam. “We hebben met heel veel zaken rekening gehouden. Het ging hier tenslotte om mensen met zeer specifieke wensen. Ook de roosters van onze medewerkers moesten aangepast worden aan deze nieuwe situatie. Maar het is gelukt en om dat te vieren, plannen we op zaterdag 3 september vanaf twee uur een groot tuinfeest. We willen dan niet alleen onze bewoners en hun familie vergasten op een fijne namiddag maar ook onze buurtbewoners. We voorzien heel veel lekkers, tal van activiteiten, live optredens van onder meer The Music Rangers en een Café Chantant en er is ook kinderanimatie. Bovendien geven we om twee uur, half drie en drie uur een begeleide rondleiding in het nieuwe Upkitchen.”