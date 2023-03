Vier digipunten en E-buddies helpen Oostendenaars met vragen rond digitalisering

Oostende en Perspectief slaan de handen inéén en openen op vier locaties in de stad digipunten, waar mensen met allerlei vragen rond het digitale terecht kunnen. Er is een uitgebreid aanbod waarbij je zelfs laptops kan ontlenen.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) : “We willen mensen helpen die problemen hebben met het digitale. Dat is nodig, want steeds meer zaken, ook in het stadhuis, gebeuren digitaal. Op plaatsen waar veel mensen komen, installeren we digipunten met E-buddies die de mensen zullen helpen. Bovendien kan men in sommige digipunten terecht om documenten te printen of in te scannen.”

Het resultaat zijn vier digipunten die samen zes dagen per week open zijn. “Bij het digipunt kan men terecht met elke digitale hulpvraag”, zegt Anouk Lebegge, stedelijk coördinator van de Digibanken. “Wie interesse heeft in een uitleenlaptop kan zich ook registreren en je kan ook inschrijven voor de opleidingen tot digitale basisvaardigheid. Daarmee gaan wij dan verder aan de slag.”

Perspectief is actief in de sociale economie aan de Middenkust en richt zich tot werkzoekenden binnen het wijk-werken (vroegere PWA). Bij hen zijn ook vrijwilligers actief. Zij leveren de medewerkers/E-buddies.

Vrijwilligers met ervaring

“Ik heb al veel sessies als E-buddie gedaan. En steeds kon ik iedereen helpen”, zegt Ronny Dasseville. De gepensioneerde Oostendenaar is voortaan één van de aanspreekpunten voor mensen die met een digitaal probleem zitten. “We zullen hen helpen met allerlei problemen, zoals de installatie van een app, het gebruik van ItsMe om ergens in te loggen of een ander probleem. Ik kan veel dingen oplossen en had eerder mensen over de vloer met een volle geheugenkaart op de GSM en onlangs nog iemand die met een internetradio kwam.” Ronny kan als E-buddie dan ook terugblikken op 40 jaar werk in de ICT-sector. “Geloof me, er is veel nood aan hulp.”

Nadia Van Bossche zal ook mensen helpen : “Ik heb drie jaar les gevolgd en kan helpen met het installeren van apps. Soms komen mensen ook langs met een defecte laptop. Die gaan we niet rebooten, maar we kennen wel de weg bij één van onze collega’s om de mensen te helpen.” En even belangrijk : de E-buddies staan de mensen te woord met een begrijpbare woordenschat.

In de buurt

Dit zijn de digipunten : Stadhuis (op dinsdagmiddag van 13 tot 16.30 uur), Clarahoeve (Perspectief – Stuiverstraat 401) op maandag, donderdag en zaterdag van 9 tot 12 uur, Campus Edit Cavell (OCMW) woensdag van 9 tot 12 uur en de sociale kruidenier De Antenne (Torhoutsesteenweg 291) op donderdag van 13 tot 17 uur.