Vier dansnamiddagen voor senioren op donderdag

Op vraag van diverse senioren en seniorenverenigingen richt de stad Nieuwpoort dansnamiddagen voor senioren in. Deze vinden plaats in de cafetaria van Centrum Ysara, op vier donderdagen, telkens van 14 tot 17 uur.

Schepen van senioren Kris Vandecasteele (CD&V): “Na de moeilijke coronatijden is er vraag naar meer menselijk contact. We breiden onze formule van gezellig samenzijn nu uit met dansmuziek. Vanuit diverse hoeken kwam immers de vraag om te starten met dansnamiddagen voor senioren. Ook de Nieuwpoortse seniorenadviesraad ondersteunt dit initiatief. De doelgroep is de actieve senior met veel vrije tijd, die een nuttig en aangenaam tijdverdrijf zoekt. Iedereen is uiteraard welkom, we sluiten niemand uit op basis van leeftijd.”

Ervaren muzikanten

“Dansen heeft heel wat voordelen: iedereen kan ervan genieten. Het is een eenvoudige, maar zeer leuke en aangename manier om fit en soepel te blijven. Het stimuleert het geheugen, houdt de botten sterk, gaat stijfheid tegen, is goed voor het evenwicht en verbetert de flexibiliteit. Dansen maakt gelukkig en stimuleert het sociale contact”, geeft Vandecasteele nog mee.

Alle geprogrammeerde muzikanten zijn doorgewinterde artiesten in het begeleiden van dergelijke dansfeesten. Om de variatie erin te houden werden vier verschillende muzikanten gecontacteerd. Op 26 januari is Chris Capoen te gast, op 23 februari Patrick Descheemaeker, op 23 maart Francois Toorre, en op 20 april Erwin Lannoo. De bar wordt verzorgd door vrijwilligers van de kaarters van de Bings. Inkom is 3 euro, te betalen aan de deur. Er is geen voorinschrijving mogelijk. (PG)