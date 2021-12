Vier dames en een heer van het nieuwe BMCC willen het Brugs congrestoerisme opkrikken

De Stad Brugge heeft 40 miljoen euro geïnvesteerd in het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum, dat vorig weekend geopend werd. “We willen dé hefboom worden voor de toeristische relance”, zegt directeur Sarah Cornand. Vier dames en één man moeten dit realiseren.

Voor de Bruggelingen zal het BMCC hoogstwaarschijnlijk altijd ‘de beurshalle’ blijven, maar volgens directeur Sarah Cornand bekt het vierletterwoord beter, zowel in het Nederlands als in het Engels: “In die wereldtaal staat de ‘B’ trouwens voor Bruges – Brugge is een internationale merknaam, een bestemming die een grote aantrekkingskracht uitoefent.”

De uitdaging voor het vijfkoppige BMCC- team is groot. Kim Van Nieuwenhuyze, Julie Lievens, Charlotte Schaek, Lorenz Pauwels en Sarah Cornand moeten niet alleen de beurshal uitbaten maar ook het congrestoerisme in Brugge fiks opkrikken. Want zakenreizigers vormen amper 8 procent van het totaal aantal toeristen in Brugge, wat beduidend minder is dan in steden als Gent, Antwerpen en Brussel.

Duur

Een nieuw gebouw van 40 miljoen euro, ontworpen door de Portugese architect Eduardo Souto De Moura en META architectuurbureau, is veel geld. Meer dan het Concertgebouw gekost heeft en de expohal BRUSK zal kosten. Twintig jaar lang werd er politiek gediscuteerd over een nieuwe beurshal. Nu wordt eindelijk de droom van voormalig financiënschepen Boudewijn Laloo gerealiseerd.

“Doordat de oude beurshal mankementen vertoonde en moest vervangen worden, zijn twee ideeën samengebracht op één locatie”, zegt Sarah Cornand. “Beurshal en congresgedeelte zijn complementair met elkaar. Ik ben blij dat uiteindelijk voor een plek in de Brugse binnenstad is gekozen, want de nabijheid van hotels, restaurants, musea en attracties wordt, naast de hypermoderne faciliteiten, onze grote troef.”

Return lokale economie

“Het BMCC moet niet alleen de motor worden voor de relance van het toerisme, maar zal ook heel wat return bezorgen aan de lokale economie. Precies omdat we in West-Brugge gevestigd zijn, zullen horeca en winkels hiervan profiteren. Bovendien concentreert het congrestoerisme zich op de kalmere midweek. En wie een beurs bezoekt in het weekend, zal ongetwijfeld ook gaan shoppen of iets gaan eten in Brugge.”

“In andere steden bevinden de congreszalen zich vaak in de buitenwijken, je moet een half uur op de bus of de tram zitten, voor je het stadscentrum bereikt. Wij moeten onze ligging in de historische binnenstad ten volle uitspelen. Vanuit Zaventem ben je met een rechtstreekse trein in minder dan anderhalf uur in Brugge”, aldus Sarah Cornand.

Drie-stoelen-principe

Volgens de directrice van het BMCC kan Brugge als congresstad door de coronacrisis aan belang winnen: “Uit studies blijkt dat 75 procent van alle congressen wereldwijd minder dan 500 deelnemers hebben. De grootte van het BMCC is dus perfect.”

“Door covid-19 hebben vele multinationals hun mega-evenementen geschrapt. Ze opteren niet langer voor grote wereldcongressen, maar eerder voor lokale hubs: aparte meetings in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Daarvan kunnen we profiteren.”

“De beurshal, in feite een overdekt beursplein, waarvan alle grote ramen kunnen geopend worden, heeft een oppervlakte van 4.480 m² en kan tot 2.500 bezoekers ontvangen. Ons auditorium in het congresgedeelte heeft 514 zitjes en kan in twee gedeeld worden.”

“We werken volgens het ‘drie stoelen’-principe: elke deelnemer is verzekerd van een zitje in de plenaire zaal, in het cateringgedeelte en in een van onze twaalf seminarieruimtes op de derde verdieping. Ook Brugse bedrijven kunnen onze zalen huren voor seminaries en vergaderingen, zelfs privéfeesten kunnen plaatsvinden in onze cateringruimte!”

Aanvragen lopen binnen

“Ondertussen lopen de aanvragen voor congressen en beurzen aardig binnen. Voorlopig vooral vanwege Belgische bedrijven. Maart, juni, september en oktober 2022 zitten nagenoeg vol. We voelen dat de bedrijven staan te springen om seminaries en congressen te organiseren.”

“JCI houdt bij ons een Europees congres in juni, diverse medische verenigingen waaronder de Belgische orthopedisten hebben onze congresfaciliteiten geboekt. En de organisatoren van grote publieke evenementen zoals het Brugs Bierfestival en de Euroschlagerparade hebben onze beurshal afgehuurd.”

Nieuw leven

Het BMCC is niet de enige Brugse speler op de congresmarkt. Het Concertgebouw, Oud Sint-Jan, Crowne Plaza, Dukes’ Palace en Grand Hotel Casselbergh organiseren ook zakelijke bijeenkomsten. Is die nieuwe player een gevaarlijke concurrent? Sarah Cornand: “We zijn eerder complementair, we kunnen elkaar perfect aanvullen en zelfs versterken. Bij grote congressen, zoals dat van JCI, zullen we samenwerken met het Concertgebouw.”

En hoe zit het met de relaties met de buurtbewoners? Sarah Cornand: “Die hebben er niet alleen een mooi gebouw, maar ook een nieuw plein bij, met bankjes en het kunstwerk ‘De Bron’ van Philip Aguirre. Alle beuken rondom het gebouw werden behouden, de straten zijn heraangelegd.”

“Dat zal nieuw leven brengen in de buurt zonder al te veel hinder, met 200 ondergrondse fietsenstallingen en een ondergrondse parking voor 124 auto’s, waarvan 24 plaatsen voor buurtbewoners. Tijdens evenementen zullen bezoekers hun auto kwijtkunnen op 90 plaatsen van onze ondergrondse parking en in de binnenkort met 400 wagens uitgebreide parking van ’t Zand.”