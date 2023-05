Vier communicanten in de Sint-Elooiskerk

In de Sint-Elooiskerk op Overleie ontvingen vier leerlingen van de buitengewone basisschool De Sprong uit de Rekollettenstraat voor het eerst hun heilige communie. Ze hadden zich voor de viering op hun paasbest gekleed en kwamen met de hele familie naar de dienst, die intensief in de klas was voorbereid. Op de foto zien we communicanten Magaly Modaert Aerts, Liam Coucke, Joë Clinet en Liara De Jode omringd door juf Delphine, juf Mieke, directrice Els Cosaert, priester Lode Vandeputte en meester Pieter. (AV/foto AV)