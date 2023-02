Vier buren blazen nieuw leven in feestcomité Doomkerke: “Pinksteren wordt onze jaarlijkse feestdag, met een eigen koning en voetbalteam”

In Kamphuis ’t Haantje vond recent de nieuwjaarsreceptie van Doomkerke plaats. Dat kwam er op initiatief van vier buren, die samen het feestcomité doen herleven. De 230 aanwezigen bewijzen het grote gemeenschapsgevoel in het dorp en dat wil het nieuwe comité verzilveren met diverse activiteiten, waaronder een eigen ‘nationale feestdag’.

Het laatste wapenfeit van het vorige feestcomité was Rock ’t Hoantje in 2018. Sindsdien ging de ploeg op zoek naar vers bloed om diverse activiteiten te organiseren in Doomkerke. Maar voor enkele geïnteresseerden kwam de timing niet goed uit, bovendien viel het sociaal leven zo goed als stil tijdens de coronacrisis.

Sinds eind november is het feestcomité opnieuw springlevend. Een nieuwe bende jonge inwoners duwde de kar weer in gang. Het eerste evenement vond afgelopen zondag 29 januari plaats. Tussen 11 en 13 uur verzamelden er maar liefst 230 dorpsgenoten in Kamphuis ’t Haantje om op het nieuwe jaar te klinken. “Als je weet dat Doomkerke 800 inwoners telt, is dat een zeer grote opkomst”, zegt Arne Naessens (37). Hij vormt samen met drie andere buren uit de Brandestraat – Hanne Martens, Jennifer Van Der Linden en Stijn Cottenier – het nieuwe feestcomité.

Leven in de brouwerij

“We hadden er al vaak over nagedacht met enkele mensen uit de straat. Op een actie ten voordele van De Warmste Week kwamen we toevallig alle vier samen, toen hebben we beslist om ons enthousiasme om te zetten in daden. We spraken af met het voormalige bestuur die ons op weg hielp om als feestcomité te starten.”

Het doel is duidelijk: leven in de brouwerij brengen door verschillende activiteiten te organiseren in Doomkerke. “We willen een katalysator zijn voor integratie en verdere uitbouw voor verbondenheid in het dorp.” Het nieuwe comité zal rustig beginnen, de eerste activiteit afgelopen zondag was alvast een schot in de roos. Een nieuw evenement waar de inwoners naar uit kunnen kijken vindt plaats op zondag 28 mei.

Koning en vlag

“We willen Pinksteren uitroepen tot de nationale feestdag van Doomkerke”, vertelt Arne. “Dat is een ludieke insteek om verschillende activiteiten aan te koppelen. We denken aan een eigen vlag in samenwerking met de school, een nationale loterij met pingpongballetjes in een betonmixer, een nationale voetbalploeg door levensecht tafelvoetbal te spelen…”

Er zal jaarlijks ook een koning uitgeroepen worden. “Iemand die iets speciaals heeft gedaan in of voor Doomkerke zetten we die dag in de bloemetjes. Hij of zij wordt dan voor een dag onze koning(in).”