Videobellen naar Stad Roeselare voor dienstverlening

Stad Roeselare werkt samen met de stad Gent aan een project om videobellen mogelijk te maken als extra dienstverleningskanaal.

In het kader van het Vlaamse subsidieprogramma ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ diende stad Roeselare met stad Gent het project ‘plaats- en kanaalonafhankelijke sterke authenticatie’ in. Het project bereidt een verruiming van de digitale dienstverlening voor met de mogelijkheid tot een videogesprek. In plaats van naar de stadslocaties te komen, zou een stadsmedewerker kunnen videobellen met de burger.

Schepen van dienstverlening Matthijs Samyn verduidelijkt: “Zo’n videogesprek heeft als groot voordeel de flexibiliteit: er hoeft geen fysieke verplaatsing te gebeuren en het kan even snel en makkelijk worden ingepland als een fysiek gesprek. Op die manier maken we de dienstverlening van onze stad extra toegankelijk.”

De eerste fase van het project was een onderzoek om te weten te komen hoe de burger en de baliemedewerker hier tegenover staan. Daaruit bleek onder andere dat videobellen vooral gezien wordt als extra dienstverlening en dus zeker niet de huidige mogelijkheden mag vervangen. Burgers zouden vooral een beroep doen op deze vorm van dienstverlening in situaties waarvoor ze normaal fysiek langskomen, zoals een adviesgesprek of het bespreken van bouwplannen.

De tweede fase van het project gaat nu van start: een digitaal prototype ontwikkelen. Daarbij wordt uitgewerkt hoe de burger zich identificeert tijdens zo’n videogesprek, zodat de dienstverlening 100% veilig kan verlopen. Tegen eind dit jaar moet het prototype af zijn, en dan heeft de stad Roeselare de handvaten om videobellen in de toekomst te kunnen aanbieden als extra dienstverlening aan de burger. Op die manier biedt de Stad dienstverlening aan zoals de Roeselarenaar die het liefste heeft, zoals online, via telefoon of aan het loket.