VIDEO – Wie geeft katje met beperking warme thuis?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge. Zij zoeken een thuis voor Leon (3), een kater met een scheef kopje, een slecht oog en een lief karakter.

Leon werd twee maanden geleden gevonden op straat. “Hij had geen chip, maar was wel gecastreerd. We vermoeden dus dat hij ooit een baasje gehad heeft. Helaas lijkt niemand hem te missen”, vertelt Ashley Baert, medewerker van het dierenasiel.

Leon was waarschijnlijk al een tijdje alleen op de dool. “Hij zag er niet goed uit toen hij hier aankwam. Maar dankzij de goede zorgen van onze vrijwilligers gaat het al veel beter. Hij is ook langzaam aan het ontdooien. Mensen die hij vertrouwt, mogen hem al aaien”, aldus Ashley.

Schattig scheef kopje

Leon heeft kattenaids, niet besmettelijk voor mensen. Maar dat betekent wel dat hij een binnenkat moet zijn. “Zijn scheve kopje komt vermoedelijk door een onbehandelde oorontsteking en zal niet meer veranderen. Maar hij heeft er zelf geen last van en het maakt hem alleen maar schattiger”, aldus Ashley.

Leon ziet ook niet zo goed met zijn rechteroog, maar daar heeft hij verder geen last van en hij heeft ook geen medicatie nodig. Leon zoekt een rustige thuis zonder kinderen of honden, waar hij veel natvoer krijgt en tijd om verder te wennen aan mensen.